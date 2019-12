Ein Nachbar hat in Neu-Esting in einem Mehrfamilienhaus einen Wohnungsbrand verhindert worden. Der Mann rief am Donnerstag gegen 21.35 Uhr die Polizei wegen Brandgeruchs. Die Beamten öffneten gewaltsam die Tür, da auf ihr Klingeln keiner reagierte. Sie fanden die stark betrunkene Frau schlafend vor, auf dem heißen Herd stand angebranntes Essen.