11. September 2018, 21:53 Uhr Olching Polizei spricht von erfreulichem Schulstart

Aus Sicht der Polizei Olching war der Dienstag ein durchaus erfreulicher Tag. Zum Schulstart kontrollierten die Beamten mit Unterstützung der Kollegen vom Einsatzzug Fürstenfeldbruck mit der Laserpistole. Die allermeisten Autofahrer rund um die Schulen der Stadt hielten sich bei den Messungen am Morgen und Mittag ans Tempolimit - meistens gilt in dem Bereich Tempo 30. Fazit laut Olchinger Inspektion: Keine gravierenden Verstöße. Bei der Gelegenheit war auch besonders auf die Sicherung der Kinder im Fahrzeug geachtet worden. Doch auch hier gab es keine Beanstandungen. Vertreter der Schulen sähen es noch lieber, wenn Kinder gar nicht erst mit dem Auto zur Schule gefahren werden, sondern am besten in Begleitung eines Erwachsenen zu Fuß oder dem Tretroller kommen.

Die Schwerpunktaktion wird noch bis Freitag fortgeführt. Die Polizei appelliert an Autofahrer, auch danach vor Schulen und Kindergärten besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu sein.