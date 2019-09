Der 13-jährige Florian Wagner aus Olching beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" einen ersten Platz erreicht. Mit 25 Punkten bekam der Musiker mit seinem Akkordeon die höchstmögliche Wertung. Nur drei der 73 teilnehmenden Akkordeonisten konnten diese Punktzahl erzielen. Seit fünf Jahren spielt Wagner Akkordeon, zunächst auf einem Tasteninstrument, nun auf einem Knopfakkordeon. Der 13-Jährige gewann bereitsmehrere Wettbewerbe, unter anderem erhielt er beim Akkordeon-Musik-Preis 2018 den Sonderpreis der Stadt Bruchsal für herausragende musikalische Leistungen. Sein Wettbewerbsprogramm für "Jugend musiziert" erarbeitete Wagner zusammen mit seinem Lehrer Konstantin Ischenko. Es umfasste Präludium und Fuge in c-Moll aus Bachs "Wohltemperierten Klavier Nr. 1", Solotarjows "Im Kloster Ferapontow", Brahms "Ungarischen Tanz Nr. 5" sowie Rimski-Korsakows "Hummelflug", Wagners Lieblingsstück. Drei Mal musste er 2019 bei "Jugend musiziert" seine musikalischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zunächst im Januar beim Regionalwettbewerb in München, wo er mit einem gebrochenen Fuß antrat. Dann erreichte er beim Landeswettbewerb im April in Hof mit wieder genesenem Fuß den ersten Platz. Der Sieg beim Bundeswettbewerb in Halle an der Saale war der Höhepunkt seiner Teilnahme an dem Wettbewerb. Wagner spielt auf einem ERISO-Knopfakkordeon aus der Werkstatt des Fürstenfeldbrucker Akkordeonbauers Erich Sokollik. Vor Wettbewerben sei er schon aufgeregt, beim Spielen aber nicht, erst wieder zur Siegerehrung, sagt er.