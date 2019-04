12. April 2019, 21:42 Uhr Olching Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu spät reagiert hat nach Darstellung der Polizei eine 18 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag auf der Roggensteiner Straße in Olching. Sie fuhr mit ihrem Wagen hinter dem eines 63-jährigen Puchheimers her, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zum Auffahrunfall.