29. Juli 2019, 21:38 Uhr Olching Neuer Verein für Olchings Jugendkultur

Ein neuer Verein will in Olching mehr Kultur und einen neuen Treffpunkt für die Jugendlichen anbieten. Am Donnerstag, 1. August, gründet sich daher "Das Gut - Unkultivier-Bar Jugendkultur in Olchig". Man wolle in Zukunft eine Location für junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren schaffen, erklärt Manuela Wendler, eine der Initiatoren des Vereins. Dafür will "Das Gut - Unkultivierbar" einige Räume im Gut Graßlfing beziehen, in denen ein Kulturraum sowie Gaststätte und Biergarten entstehen sollen. Auch ein Proberaum mit Tonstudio ist denkbar.

Das Angebot soll unter anderem jungen Bands aus der Umgebung eine Plattform schaffen und ihnen so die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Daneben will der Verein auch ein kulturelles Angebot bieten, wie Auftritte von Kabarettisten und Musikern sowie Lesungen und Vorträge. Einige habe man dafür schon im Blick, so Wendler. Beispielsweise den Rapper C Arma oder den Sänger Dominik Hruby, alias Cluas, der sowohl Irish Folk als auch Country, Blues und Rock spielt.

Neben dem kulturellen Programm geht es dem Verein aber auch darum, jungen Menschen einen Treffpunkt anzubieten, an dem sie zusammenkommen können, erklärt Wendler. Auch Abitur- oder Geburtstagsfeiern könnten dortausgerichtet werden. "Viele regen sich auf, dass die Jugendlichen immer im Schwaigfeld sitzen. Dabei bietet man ihnen aber auch keine Alternativen an." Um das zu ändern, habe sich der Verein zusammengeschlossen. Zu seinen Gründungsmitgliedern gehören Vertreter aller Altersstufen zwischen 19 und 50. Den Vorsitz wollen neben Wendler Susanne Thaler und Claus Bender übernehmen.

Wendler hofft, dass "Das Gut - Unkultivierbar" seine neuen Räume im Gut Graßlfing im ersten Halbjahr 2020 beziehen kann. Die Hallen müssen zunächst noch renoviert werden, erklärt sie. Da die Gebäude unter Denkmalschutz stehen, verzögern sich die Arbeiten jedoch.

Die Gründung des Vereins findet am Donnerstag, 1. August, von 18 Uhr an im Volveré, Schulstraße 12, statt.