Unter Mithilfe des mutmaßlichen Täters hat die Polizei am Sonntagnachmittag ein Tötungsdelikt aufklären können: Gegen 17 Uhr informierte ein Gast eines Hotels in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck die Rezeption über eine Frauenleiche in seinem Zimmer. Die daraufhin verständigte Polizei nahm den 56-Jährigen unter dem Verdacht fest, die 38-Jährige getötet zu haben.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Montagnachmittag mitteilte, wurde die Polizei gegen 17 Uhr in das Hotel im Olchinger Gemeindeteil Neu-Esting gerufen. Die Einsatzkräfte fanden in einem der Zimmer die Leiche einer 38-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim. Die Frau war laut Polizei durch mehrere Messerstiche getötet worden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde im Hotelzimmer gefunden. Dessen Mieter, ein 56-jähriger wohnsitzloser Deutscher, wurde dort unter dringendem Tatverdacht widerstandslos festgenommen, ein Richter hat mittlerweile Untersuchungshaft angeordnet.