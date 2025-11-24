Zum Hauptinhalt springen

OlchingTote Frau in Hotelzimmer entdeckt – Gast unter Verdacht

Ein 56-Jähriger ist am Sonntag in Olching verhaftet worden, er steht im Verdacht, in einem Hotel eine 38-Jährige erstochen zu haben (Symbolfoto).
Ein 56-Jähriger ist am Sonntag in Olching verhaftet worden, er steht im Verdacht, in einem Hotel eine 38-Jährige erstochen zu haben (Symbolfoto). (Foto: Soeren Stache/dpa)

Der 56-Jährige informiert die Rezeption über die Leiche in seinem Zimmer. Kurz darauf nimmt ihn die Polizei fest.

Unter Mithilfe des mutmaßlichen Täters hat die Polizei am Sonntagnachmittag ein Tötungsdelikt aufklären können: Gegen 17 Uhr informierte ein Gast eines Hotels in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck die Rezeption über eine Frauenleiche in seinem Zimmer. Die daraufhin verständigte Polizei nahm den 56-Jährigen unter dem Verdacht fest, die 38-Jährige getötet zu haben.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Montagnachmittag mitteilte, wurde die Polizei gegen 17 Uhr in das Hotel im Olchinger Gemeindeteil Neu-Esting gerufen. Die Einsatzkräfte fanden in einem der Zimmer die Leiche einer 38-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim. Die Frau war laut Polizei durch mehrere Messerstiche getötet worden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde im Hotelzimmer gefunden. Dessen Mieter, ein 56-jähriger wohnsitzloser Deutscher, wurde dort unter dringendem Tatverdacht widerstandslos festgenommen, ein Richter hat mittlerweile Untersuchungshaft angeordnet.

