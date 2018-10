26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Olching 100 Mobiltelefone gestohlen

100 Mobiltelefone im Wert von 30 000 Euro sind bisher unbekannten Täter in der Nacht auf Freitag bei einem Einbruch in einen Olchinger Elektrofachmarkt in der Johann-G.-Gutenberg-Straße in die Hände gefallen. Gegen zwei Uhr war die Polizei alarmiert worden. Sie fand eine aufgeflexte Stahltür vor. Da es unklar war, ob sich die Täter noch im Gebäude befanden, wurden Unterstützungskräfte hinzugezogen. Nach der Umstellung des Gebäudes und anschließenden Durchsuchung war klar, dass die Täter nicht mehr in dem Elektrofachmarkt waren. Daraufhin wurde eine Fahndung mit insgesamt 17 Streifen, einem Hundeführer und einem Hubschrauber eingeleitet. Diese blieb erfolglos. Die Einbrecher konnten nicht geschnappt werden.

Nach den ersten Erkenntnissen waren zwei dunkel gekleidete Täter vor dem Einbruch am Tatobjekt gewesen. Zu diesem kamen sie mit einer dunklen Limousine, die von einem dritten Täter gelenkt worden war und die gegen 24 Uhr in Richtung Stadtmitte weggefahren ist. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Aus dem Markt wurden insgesamt 100 Mobiltelefone im Wert von 30 000 Euro entwendet. Die Polizeiinspektion Olching bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08142/2930. Es sei bereits der Zeitraum vor 23.45 Uhr für die Ermittlungen von Bedeutung, heißt es abeschließend im Bericht der Olchinger Polizei-Inspektion.