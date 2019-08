Michael Maier tritt bei den Kommunalwahlen 2020 als Bürgermeisterkandidat für die Grünen an. Mit sechs von elf Stimmen wurde er von seinen Parteimitgliedern gewählt. Einer der Anwesenden enthielt sich, vier weitere Stimmen waren ungültig. Er nehme die Wahl an und bedanke sich für das Vertrauen, erklärte Maier.

Der 44-jährige Olchinger gehört den Grünen seit 2017 an. Als Sprecher des Ortsverbandes ist er Mitglied des Vorstandes. Bereits sein ganzes Leben habe er in Olching verbracht, betonte der 44-Jährige. Seit seiner Jugend engagiere er sich in Vereinen. Maier organisiert unter anderem den Olchinger Faschingszug und war einige Zeit Wirt der Vereinsgaststätte des SCO. Derzeit arbeitet der gelernte Druckformhersteller und Mediengestalter als Marktleiter des ortsansässigen Getränkegroßhändlers Krämer. Durch diese tiefe Verwurzelung sei es ihm eine Herzensangelegenheit, in der Stadt etwas voranzutreiben, erklärte Maier.

Grüne Politik interessiere ihn seit seiner Jugend. Das habe sich in den vergangenen fünf Jahre noch gesteigert, sodass er schließlich den Grünen beitrat. Als "altes Urgestein" wolle er daher mehr grüne Politik in Olching einbringen. Seinen Fokus legt er dementsprechend auf die Umweltpolitik, vor allem in der Mobilität und der städtebaulichen Entwicklung. So wolle er gegen die zunehmende Flächenversiegelung vorgehen, bessere Busverbindungen schaffen und bewirken, dass Olching seinen Naherholungswert bewahre, erklärte er. Ein weiterer Punkt auf seiner Agenda: "Die Verhinderung der geplanten Südwestumgehung."

Noch bevor Maier offiziell als Bürgermeisterkandidat gewählt wurde, äußerten die anwesenden Ortsverbandsmitglieder Anregungen, die Maier in seinem Programm berücksichtigen solle. So wünschten sich zwei Mitglieder den Abbau von Barrieren auf Olchings Straßen, damit auch ältere Menschen oder Bürger mit Behinderung sich leichter darauf bewegen können. Michael Kircher, Vorsitzender des Beirats für Menschen mit Behinderung, regte eine Umgestaltung der Hauptstraße an. Es brauche mehr Miteinander und bessere Begegnungsmöglichkeiten. Barrieren müssten abgebaut werden. Der amtierende Bürgermeister Andreas Magg habe in dieser Hinsicht nicht viel bewegt. Maier versprach, die Themen anzugehen und fügte hinzu, auch die Situation der Radfahrer in der Ortsmitte verbessern zu wollen.

Auch das Thema bezahlbarer Wohnraum wurde angesprochen. Dafür werde er ebenfalls eintreten, erklärte Maier. Der Bedarf sei da, es sei kaum möglich, günstige Wohnungen zu finden: "Insbesondere im Umkreis und auch in Olching ist das ein Ding der Unmöglichkeit geworden." Er wolle, dass die Stadt für junge wie alte Menschen weiterhin attraktiv bleibe. Um trotzdem an seinem Ziel der geringeren Flächenversiegelung festhalten zu können, will Maier vorhandene Räume bestehender Bauten nutzen. Beispielsweise gebe es einige Gebäude, die momentan leer stehen, erklärte er und nennt als Beispiel die alte Hauptschule an der Heckenstraße.

Seine Chancen bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr sieht er optimistisch. Die Themen der Grünen kämen bei den Bürgern an, das zeigten die vergangenen Wahlergebnisse, sagt der 44-Jährige. Die nächste Aufstellungsversammlung der Grünen findet im November statt. Dann entscheidet sich, welche Mitglieder des Ortsverbandes für einen Sitz im Stadtrat kandidieren.