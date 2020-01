Die Stadtwerke Olching haben für das Jahr 2020 zum wiederholten Male das Siegel "TOP Lokalversorger" für die Sparten Strom, Gas und Wärme in ihrem Versorgungsgebiet verliehen bekommen. Das Siegel zeichne Energieversorger aus, die sich mit ihren angebotenen Leistungen und Services dem Marktvergleich unter den strengen Auszeichnungskriterien stellten und mit ihrem Angebot in besonderer Weise verbraucherfreundlich, serviceorientiert und innovativ seien, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Geschäftsführer Thomas Grulke freut dies: "Gerade in einem Jahr, in dem die Klimadebatte aufgrund des Klimapakets der Bundesregierung richtig Fahrt aufnimmt, ist es umso wichtiger, als Stadtwerk mit einem innovativen und zeitgemäßen Angebot an die Bürger heran zu treten. Hier sind wir mit unserem CO2-freien Ökostrom sowie der CO2-freien Fernwärme Vorreiter, um die Klimaziele in Olching zu erreichen. Auch bei den Themen Elektromobilität und Stromerzeugung auf dem eigenen Dach mit einer Photovoltaik-Anlage bieten wir mit unseren Rundum-Sorglos-Paketen kundenorientierte Lösungen für ihre Energiethemen."