11. September 2018, 12:59 Uhr Olching Lebensgefährlich verletzt

Motorradfahrer schleudert auf Gehweg und erfasst Frau

Lebensgefährlich verletzt worden ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Olching am Montagabend. Die 36 Jahre alte Münchnerin ging gegen 19.40 Uhr auf dem Gehweg entlang der Feursstraße in Richtung Innenstadt. Ihr näherte sich ein 37-jähriger Motorradfahrer, der ebenfalls stadteinwärts unterwegs war. Unvermittelt geriet das Zweirad von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen die Fußgängerin. Die Frau erlitt dabei schwerste Verletzungen. Der Olchinger Motorradfahrer zog sich Blessuren zu und musste anschließend im Krankenhaus versorgt werden. Was die Ursache des folgenschweren Zusammenpralls war, ist laut Polizeibericht noch unklar. Einige Zeugen hatten das Unglück beobachtet. Aufgrund ihrer Aussagen vermutet die Polizei, dass der Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Staatsanwaltschaft hat ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.