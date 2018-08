29. August 2018, 17:29 Uhr Olching Kleine Mädchen angegangen

Mann soll sich Kindern in "sexuell motivierter Weise" genähert haben

In "offenbar sexuell motivierter Weise", so die Polizei, hat sich am vergangenen Mittwochvormittag ein bislang unbekannter junger Mann drei Mädchen in einem Waldstück in Olching genähert. Laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord waren die Mädchen im Alter von fünf und sechs Jahren vom Spielplatz in der Möslstraße in den angrenzenden kleinen Wald gelaufen. Dort trafen sie gegen kurz vor elf Uhr dann auf den Mann, der ein jugendliches Aussehen haben soll. Als die Mütter vom Spielplatz aus nach ihren Kindern riefen, flüchtete der Unbekannte.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet, unter anderem mit einem Hubschrauber und Streifenbesatzungen der umliegenden Inspektionen. Sie brachten jedoch keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach folgendem Tatverdächtigen: Er soll etwa 1,70 Zentimeter groß und schlank sein, dunkle kurze Haare tragen und eine so dunkle Hautfarbe haben, dass die Kripo von "eventuell sonnengebräunt" ausgeht. Er sprach Deutsch ohne Akzent und war mit einer blauen langen Jeans und einem grauen Oberteil bekleidet, welches einen quer über die Brust verlaufenden Schriftzug aufweist. Der Gesuchte trägt weder Bart noch Brille.

Sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes oder zur Aufklärung der Tat werden von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/6120 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.