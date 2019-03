11. März 2019, 15:17 Uhr Olching Gegenverkehr übersehen

Zwei Verletzte hat am Montagvormittag ein Unfall auf der Staatsstraße von Gernlinden nach Olching auf der Überführung der B 471 gefordert. Eine Fürstenfeldbruckerin wollte gegen 10.30 Uhr mit ihrem Wagen nach links in die Auffahrt zur Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Wagen einer 67-jährigen Maisacherin. Die 53 Jahre alte Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß schwer, die andere Autofahrerin leicht verletzt. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus. Laut Olchinger Polizei entstand an beiden Autos Totalschaden in Höhe von 20 000 Euro. Die Straße war für rund eine Stunde gesperrt.