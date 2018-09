11. September 2018, 14:56 Uhr Olching Exhibitionist am Seeufer

Mann soll sich in Olching in der Nähe von Kindern entblößt haben

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht einen etwa 55 bis 60 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, sich am Samstagnachmittag in der Nähe von Kindern entblößt zu haben. Der mutmaßliche Exhibitionist war gegen 14.10 Uhr von einer 75 Jahre alten Frau am nördlichen Ufer des Olchinger Sees bemerkt worden. In der Nähe des dortigen Restaurants habe er auf einer Parkbank gesessen und in der Nähe von Kindern an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Frau sprach ein Pärchen, das sich in der Nähe befand, an und bat um die Verständigung der Polizei. Weil dieses jedoch ebenfalls kein Mobiltelefon bei sich hatte, konnte die Frau erst von zu Hause die Polizei alarmieren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann bereits verschwunden. Der mutmaßliche Exhibitionist wird beschrieben als eher klein und mit gedrungener Statur. Er hatte eine helle Kappe auf und eine graue Hose an und führte er ein Fahrrad mit. Die Polizei bittet weitere Zeugen, insbesondere das von der Frau angesprochene Pärchen, sich zu melden. Hinweise werden unter Telefon 08141/612-0 entgegengenommen.