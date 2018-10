15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Olching Ex-Freundin ins Auto gezerrt

Dramatische Szenen haben sich am vergangenen Samstag gegen 18.50 Uhr auf einer Straße in Olching abgespielt: Eine junge Frau wehrte sich heftig dagegen, dass ein Mann sie in sein Auto zerren wollte. Nachbarn und Passanten zeigten Zivilcourage und griffen so ins Geschehen ein, dass die Frau das Fahrzeug wieder verlassen konnte. Den eintreffenden Polizeikräften wurde mitgeteilt, dass es sich bei dem Täter um den 31-jährigen Ex-Freund der 25 Jahre alten Olchingerin handle. Dieser war nach der Tat zunächst geflüchtet, konnte durch die Polizei aber bei Bekannten aufgegriffen und festgenommen werden. Wegen Verdachts der versuchten Freiheitsberaubung und weiterer Delikte ordnete die Staatsanwaltschaft die Vorführung beim Haftrichter an.