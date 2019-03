5. März 2019, 21:40 Uhr Olching Engstellen

Olchinger Stadtrat beschließt neue Buslinie. Und sofort regt sich in manchen Straßen der Route wegen der befürchteten Zunahme des Verkehrs der Protest bis hin zur Unterschriftensammlung

Von Katharina Knaut, Olching

Verkehr war in Olching schon immer ein heikles Thema. Nun stimmte der Stadtrat mit für die Einführung einer neuen Innenstadtlinie 831 und die Erweiterung der 834 zur Linie 860. Obwohl die Entscheidung mit großer Mehrheit getroffen wurde, kam es zu einer intensiven Diskussion. Anlass ist insbesondere die Führung der neuen Buslinie 860. Sie soll von 2021 an die drei S-Bahnhöfe Olching (S3), Eichenau und Puchheim (S4) sowie Germering (S8) miteinander verbinden. Dabei führt die Strecke zwangsläufig durch die Orte. Der genaue Verlauf innerhalb Olchings sorgt nun für Diskussion.

Insbesondere geht es dabei um das sogenannte Komponistenviertel, das an den Schienen am Ortsausgang Richtung Gröbenzell liegt. Seinen inoffiziellen Namen erhielt dieser Teil der Stadt aufgrund seiner Straßennamen, die sich an bekannten Komponisten wie Mozart oder Schubert orientieren. Rund 1000 Menschen leben dort. Bisher haben sie keine Anbindung jedoch an den ÖPNV. Mit der neuen Linie soll sich das ändern. Konkret sind insbesondere die Bahnhofs-, Schubert- und Feldstraße als Teil der Route Bestandteil der Diskussion. Das Problem: Bereits jetzt gelten sie als eng und verkehrsbelastet.

Schwierig könnte für die Busse der neuen Linie 860 die kleine Olchinger Bahnunterführung werden. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Verschiedene Möglichkeiten stehen im Raum: Hin- und Rückfahrt über die Feldstraße, Hin- und Rückfahrt über die Schubertstraße oder Aufteilung beider Fahrten auf beide Straßen. "Persönlich halte die Einbindung der Schubertstraße in mindestens eine Richtung für richtig", so Bürgermeister Magg. Ein Verkehrsgutachten hat bestätigt, dass das möglich sei. "Begegnungsverkehr gibt es keinen, wir werden auch keine Regelungen an der Stelle verändern." Trotzdem sprechen sich Bewohner der Feldstraße gegen die neue Busführung aus. Sogar eine Unterschriftensammlung gegen die neue Linie hat es gegeben. Bereits jetzt sei das Verkehrsaufkommen hoch, die Autos trotz 30er Zone zu schnell, kritisiert Anwohnerin Isabella Jägerin in der aktuellen Viertelstunde. Sie fordert eine Lösung, wie die Umsetzung eines Beschlusses zur Verbesserung der Situation in der Feldstraße, der bereits vor einigen Jahren gefasst wurde. Dieser sei aber nie umgesetzt worden, so Jäger. Auch moniert sie mit Blick auf die neue Buslinie die Situation in der Bahnhofstraße.

Magg zeigt sich offen, stellt aber auch klar: Ein Gutachten zeigt, dass die Belastung der Feldstraße unter der maximal zugelassenen Auslastung liegt. Für ein Gespräch mit den Anwohnern sei er aber gerne bereit. Beim Thema Bahnhofsstraße stimmt der Bürgermeister Jäger allerdings zu: "Das ist eine schwierige Stelle." Die Problematik wird auch von den anderen Fraktionen erörtert. "Momentan passen dort nicht einmal zwei PKWs aneinander vorbei, so wird es auch dem Bus gehen", kritisiert Ewald Zachmann, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Christina Claus von den Grünen stimmt ihm zu: "Die Fläche ist so zugeparkt. Da würden nur absolute Halteverbote helfen."

2500 Autos in 24 Stunden In der Diskussion um Verkehr und Busse äußerte sich Bürgermeister Andreas Magg auch zu dem Gutachten, das die Stadt im Zuge der Planungen um die Paulusgrube in Auftrag gegeben hatte, und stellte nun die Ergebnisse für die Feldstraße vor: Die höchste ermittelte Zahl lag bei 2500 Fahrzeugen in 24 Stunden. In einer Stunde wurden in der Spitze 260 Fahrzeuge ermittelt. In einer Wohnstraße seien 400 Fahrzeuge in der Stunde zugelassen, so Magg. Dabei falle die Feldstraße sogar unter die Kategorie einer Sammelstraße, bei der die Grenzen noch einmal höher lägen. Und: Bleibe die Paulusgrube wie sie ist, steige aufgrund des Wachstums der Stadt das Verkehrsaufkommen auf 2900 Fahrzeuge in 24 Stunden. Realisiert die Stadt eine der beiden geplanten Varianten, beträgt die Steigerung nur 150 oder 200 Fahrzeuge. Das Ergebnis des Gutachtens, bei der das ganze Gebiet in und um die Paulusgrube untersucht wurde, liegt der Verwaltung bereits seit Herbst vor, wurde aber nicht veröffentlicht. Genau das sorgte im Vorfeld der Stadtratssitzung für Streit: Thomas Jäger, der Mann von Isabella Jäger, kritisierte dieses Verfahren und forderte das Bekanntmachen des Inhalts. Er warf dem Bürgermeister vor, die Ergebnisse vor den Bewohnern verbergen zu wollen. Magg erklärte hingegen, eine Veröffentlichung erfolge erst, wenn die dazugehörigen Planungsschritte ausgelotet seien. Das hatte sich allerdings verzögert, da sich Gespräche mit der Bahn, der zwei Schlüsselgrundstücke gehören, in die Länge zogen. Mit der vorzeitigen Bekanntgabe eines Teil des Gutachtens wies Magg nun die Vorwürfe Thomas Jägers zurück. "Es gab keinen Grund zur Zurückhaltung", stellt er in der Sitzung klar. katk

Hinzu kommt die Problematik der kleinen Bahnunterführung, die an einer Kreuzung in der Bahnhofsstraße liegt. Die Stelle nahe der Polizei gilt seit Jahren als schwer einsichtig, eng und prekär für alle Verkehrsteilnehmer. Insbesondere in der engen Unterführung kommt es immer wieder zu schwierigen Situationen. Die Befürchtung einiger Anwohner und Stadträte: Ein Bus würde zum endgültigen Chaos führen. Auch deswegen wird über Lösungen diskutiert. Zachmann schlägt vor, die Unterführung für Autofahrer zu sperren. "Für Fußgänger und Radfahrer müssen wir die kurzmöglichste Variante ermöglichen. Autofahrern sind kleinere Umwege zuzumuten."

Einen gegenteiligen Vorschlag bringt Magg: Das Heraushalten der Fußgänger aus der Unterführung. Im Zuge des Umbaus der Paulusgrube sei ein Durchstich der Bahnunterführung auf der Nordseite möglich, erklärt er. Sozusagen eine Umleitung der Fußgänger. "Man würde dann auf Seiten der Jahnstraße wieder herauskommen." Die Bahn habe bereits bestätigt, dass das möglich wäre. Allerdings ist diese Möglichkeit nicht ganz billig: Die Kosten würden sich auf 500 000 Euro belaufen. "Es ist auch nur eine Zukunftsidee", so der Bürgermeister.