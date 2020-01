Eines hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag sehr deutlich gemacht: Die Stadtbibliothek soll nicht in die ehemalige Hauptschule an der Heckenstraße ziehen. Außerdem sollen die maroden Gebäude mittelfristig abgerissen werden. Dennoch bleibt die Zukunft des Geländes an der Heckenstraße vorerst unklar. Zwar wurde bereits über Appartements für Obdachlose diskutiert, die auf dem Gelände entstehen könnten. Die Idee wurde aber wegen anderer Prioritäten nicht weiterverfolgt. Ein konkretes Konzept soll der neue Stadtrat entwickeln.

Anlass für die Diskussion über die Zukunft der alten Hauptschule war ein Antrag der Grünen, der im Rahmen der Haushaltsberatungen gestellt und im Bauausschuss diskutiert wurde. Darin regte die Fraktion an, eine mögliche Unterbringung der Stadtbibliothek mit Begegnungsstätte und Seminarräumen zu prüfen, ebenso wie eine Nutzung durch die VHS und einen dauerhaften Standort für das Repaircafé.

Die Räume der städtischen Bücherei seien zu klein, außerdem seien sie nicht barrierefrei, erklärt die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Heide Kuckelkorn. "Die Bibliothek soll möglichst schnell aus diesem unzulänglichen Verhältnissen herauskommen." Die ehemalige Hauptschule steht seit längerer Zeit leer, auf der ehemaligen Aula sowie dem Pausenhof könnten Anbauten entstehen. Gegebenenfalls könne sie sich auch einen "kompletten Abbruch" vorstellen. Es gehe nicht darum, sofort umzubauen, sondern die Möglichkeit auszuloten, betont Kuckelkorn.

Die Verwaltung lehnt den Antrag ab. Man brauche nicht mit der Planung anzufangen, so Bauamtsleiter Markus Brunnhuber. Zum einen seien die ehemalige Schule für die vorgeschlagenen Nutzungsmöglichkeiten zu klein. Hinzu komme der Zustand der Gebäude. Dieser sei bereits geprüft worden, als über einen Neubau einer Mittelschule diskutiert wurde, heißt es in der Sitzungsvorlage: Eine Sanierung sei voraussichtlich so teuer, dass sie den Wert des Altbaus übersteige. Vorübergehend konnten einige Probleme durch den Einbau einer Brandmeldeanlage und einer Fluchttreppe behoben werden. Das sei jedoch kein Dauerzustand, betont Brunnhuber. So konnte die ehemalige Schule als Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge genutzt werden, momentan ist dort das Repaircafé untergebracht. Andere Räume werden unter anderem vom Kolpingheim als Lager genutzt. Insgesamt stehen 1921 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Die Gebäude bestehen aus einem Keller sowie drei oberirdischen Geschossen.

Dass etwas auf dem Gelände geschehen müsse, darin waren sich die Mitglieder des Bauausschusses allerdings einig. Sollten die Gebäude noch fünf oder zehn Jahre leer stehen, würde er die Kosten für eine mögliche Planung in die Hand nehmen, kündigte Bernhard Nickel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, an. "Ich denke nicht, dass wir noch so lange warten werden", erklärt der Dritte Bürgermeister Fritz Botzenhardt (SPD).

Mittelfristig ist geplant, die ehemalige Schule abzureißen. Daher lehnen auch die Ausschussmitglieder die Idee der Grünen ab. "Wir haben versucht unterzubringen, was möglich war. Aber wir investieren nicht in den Bestand. Auch nicht in ein Gutachten", stellt die Zweite Bürgermeisterin Maria Hartl (CSU) klar. Botzenhart (SPD) verweist auf eine nicht öffentliche Klausurtagung 2017, bei der sich klare Mehrheit gegen eine Renovierung ausgesprochen habe. Auch Hartl ist dieser Meinung: "Ich würde sagen, wir halten uns an die Klausur und lassen den neuen Stadtrat dann wirklich Nägel mit Köpfen machen."