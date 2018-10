25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Olching Der rote Blitz kommt nach Hause

Noch steht das alte Fahrzeug vom Typ Opel Blitz bei einem Sammler in der Nähe von Köln. Am Wochenende holt ihn die Feuerwehr zurück.

Ein Sammler verkauft der Geiselbullacher Feuerwehr ein historisches Löschfahrzeug, das ihr einst gehörte und verschollen war

Von Florian J. Haamann, Olching

Am Wochenende wird eine Delegation der Geiselbullacher Feuerwehr zu einem ganz besonderen Einsatz aufbrechen. Denn diesmal geht es nicht darum, ein Feuer zu löschen oder eine entlaufende Katze zu retten. Vielmehr brechen die Helfer auf, um ein jahrzehntelang verschollenes Mitglied der Feuerwehrfamilie zurück nach Hause zu holen: einen Opel Blitz, der den Geiselbullachern von 1971 an für viele Jahre als Löschfahrzeug gedient hatte.

Anfang der Neunzigerjahre dann wurde der Wagen allerdings verkauft, an eine andere Feuerwehr in der Nähe von Solingen. Von dort ging er dann irgendwann über weitere Stationen an einen Sammler. Der wiederum hat ihn dann seine gesamte Sammlung an einen anderen Liebhaber in Hückelhoven, westlich von Köln, verkauft. Dieser hat nun beschlossen, seinen Fuhrpark aufzulösen. "Der ist in seinen Papieren dann auf uns gestoßen", sagt Markus Schnell, Vorsitzender des Geiselbullacher Feuerwehrvereins, "und er hat gefragt, ob wir Interesse an dem alten Blitz haben". Das war vor etwa einem halben Jahr. Und das Interesse im Verein war groß. Relativ schnell ist ein Großteil der vom Verkäufer gewünschten Summe an Spenden zusammengekommen, der Oldtimer konnte gekauft werden.

Für Sonntag ist nun die Rückführung geplant. "Wir werden auch jemanden aus unserer Seniorengruppe mitnehmen, der den Wagen früher immer gefahren ist. Auch einige aus der aktiven Mannschaften kennen den Blitz noch sehr gut", sagt Schnell. Geplant sei, den Wagen zu restaurieren und dann Nostalgiefahrten damit anzubieten, ihn bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Mitgliederwerbung einzusetzen. "Uns ist schon wichtig, ihn möglichst im Urzustand zu nutzen und keinen Bierwagen oder so etwas daraus zu machen." Für echte Einsätze wird der Blitz allerdings nicht mehr verwendet werden. "Das wäre zwar ein Traum, aber da müsste dann einfach zu viel umgebaut werden", sagt Schnell. Die Ankunft des Wagens soll dann am Sonntagabend entsprechend mit einem kleinen Fest vor dem Feuerwehrhaus in Geiselbullach gefeiert werden.