Der Sonntag fühlt sich für Senioren oft besonders lang an: ihre Altersgenossen werden von Kindern, Enkeln, Urenkeln besucht, die Geschäfte haben zu, die Busse fahren nur unregelmäßig und diejenigen, die keine Familie haben, müssen den Tag oft alleine zu Hause verbringen. Um das zu ändern, organisiert das Haus der Begegnung in Olching schon seit mittlerweile drei Jahren das sogenannte offene Sonntagscafé, in dem jeden zweiten Sonntag im Monat die Senioren aus dem Ort zum Kaffeetrinken, Kuchenessen und Ratschen zusammenkommen. Diesen Sonntag gibt es dort zum ersten Mal die Möglichkeit, Bingo zu spielen.

"Wir wollen das Sonntagscafé bekannter machen, um mehr Leute anzusprechen", sagt Organisatorin Daniela Paunert, die schon seit Gründung des Hauses der Begegnung Treffen für Senioren veranstaltet. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sabine Probst habe sie nun schon länger überlegt, welches Spiel sowohl Männern, als auch Frauen gefallen könnte und für alle Altersstufen geeignet sei. Dabei hätten die beiden gleich an Bingo gedacht. Ähnlich wie beim Lotto werden bei diesem Spiel Lose an die Teilnehmer vergeben, die mit unterschiedlichen Zahlen zwischen eins und 75 bedruckt sind. Daraufhin zieht eine Person, meist Caller oder Conferencier genannt, per Zufall kleine Zettel oder Kugeln, die ihrerseits auch mit Zahlen beschriftet sind. Diese Zahlen werden den Teilnehmern dann laut vorgelesen. Im nächsten Schritt sollen diese dann die gezogene Zahl auf ihren Losen suchen und sie, sofern sie die Zahl finden, mit einem Kreuz markieren. Der Teilnehmer, der es als erster schafft, alle Zahlen in einer vertikalen, horizontalen oder diagonalen Reihe anzukreuzen, ruft laut: "Bingo!", und gewinnt. Für die Gewinner am Sonntag soll es laut Paunert auch Preise geben, "allerdings nur Kleinigkeiten wie Gutscheine oder Süßigkeiten, da wir in einem städtischen Haus keine Glücksspiele machen dürfen", sagt sie. Das Sonntagscafé startet diesen Sonntag, 9. Februar, um 14 Uhr. Eine Stunde später beginnt das Bingo-Spiel.