15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Olching Betrunkener uriniert im Treppenhaus

Einen "sturzbetrunkenen" Mann hat die Olchinger Polizei am Samstag in Gewahrsam genommen. Zunächst pöbelte der 27-Jährige gegen 14 Uhr in der Dachauer Straße einen Passanten an, der die Polizei verständigte. Eine zweite Beschwerde ging um 15.45 Uhr aus der Donaustraße ein. Dort hatte der Betrunkene ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses uriniert. Da weitere Auffälligkeiten zu befürchten waren, musste der Olchinger seinen Rausch bei der Polizei ausschlafen. Er hatte drei Promille Alkohol im Blut.