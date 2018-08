22. August 2018, 22:04 Uhr Olching Bagger reißt Gasleitung auf

Eine Gasleitung hat ein 60-jähriger Baggerfahrer am vergangenen Dienstag bei Arbeiten in der Eichendorffstraße in Olching aufgerissen. Die Leitung wurde von den Feuerwehren Esting und Geiselbullach abgeklemmt, so dass kein weiteres Gas ausströmen konnte. Bei dem Vorfall, der gegen 10.20 Uhr geschah, wurde laut der Olchinger Polizei-Inspektion niemand verletzt.