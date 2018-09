4. September 2018, 22:03 Uhr Olching Autofahrer übersieht Radlerin

Bei einem Unfall mit einem Auto ist eine 60-jährige Radlerin aus Olching am Montag leicht verletzt worden. Die Frau war laut Polizei gegen elf Uhr mit dem Rad auf der Hauptstraße Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Olching, der von der Münchner Straße in die Hauptstraße einbiegen wollte, übersah die Radlerin. In der Einmündung prallten beide zusammen. Die Frau erlitt eine Schürfwunde. Der Autofahrer blieb unverletzt, er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.