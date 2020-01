Josefine Aust ist bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Harmonie Olching für 40 Jahre Singen im Chor jeweils mit der Ehrennadel in Gold vom Verein und vom Sängerkreis Fürstenfeldbruck geehrt worden. Vorsitzender Wolfgang Schmah hob bei seiner Laudatio nicht nur ihr langjähriges Mitwirken als aktive Sängerin hervor, sondern erwähnte auch, das Aust dem Gesangverein fünf Jahre lang vorstand. Dazu bemerkte er, dass dies zu einer sehr schwierigen Zeit des Vereins mit viel Wechsel in der Chorleitung und ständiger Neuorientierung gewesen sei. "Ja, die Chorleiter hab' i alle aufgarbeitet", sagte Aust mit einem Augenzwinkern. Für sie sei es ebenfalls keine einfache Zeit gewesen, denn die Aufgaben in Familie und eigenem Geschäft mussten zusätzlich gestemmt werden. "Ich bin oft in der Nacht wach gelegen und mir gingen dann viele Gedanken durch den Kopf", rekapitulierte sie. Ein Segen aber für den Gesangverein, denn sonst hätte er sich damals wohl aufgelöst. Heute kann Aust entspannt zur Chorprobe kommen, die Verantwortung tragen andere.