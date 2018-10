15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Olching Auffahrunfall fordert vier Verletzte

Vier Verletzte, darunter ein Kind, hat ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Fürstenfeldbrucker Straße in Olching gefordert. Die drei beteiligten Autos waren gegen 15.25 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Der letzte Fahrer in der Reihe erkannte einen verkehrsbedingt haltenden Wagen zu spät und fuhr auf diesen auf. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden wird von der Olchinger Polizei auf rund 8000 Euro geschätzt.