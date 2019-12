Mit leichten Verletzungen ist eine Frau am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht worden. Die 42 Jahre alte Fußgängerin wurde gegen 14.20 Uhr in Olching auf der Hauptstraße von einem Auto erfasst, als sie die Straße an einem Fußgängerübergang überqueren wollte. Laut Polizei hat die 34-jährige Autofahrerin die Frau schlicht übersehen.