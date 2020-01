Massive Drohungen soll es gegeben haben am Mittwoch in der Asylbewerberunterkunft in Olching. Die Polizei wurden gegen 19.30 Uhr verständigt. Ein 18-Jähriger Asylsuchender soll zu einem drei Jahre älteren Mitbewohner gesagt haben: "Ich stech dich ab". Fast kam es zu Handgreiflichkeiten. Mit einem Besenstiel wollte der Aggressor auf den 21-Jährigen losgehen. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war der Täter bereits verschwunden. Nur wenig später kehrte er aber dann doch wieder in die Unterkunft zurück. Wieder wurde die Polizei verständigt, die ihn dieses Mal festnehmen konnte. Am Donnerstag wurde der junge Mann dem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der 18-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim gebracht.