Zum dritten Mal findet in Olching der Hofflohmarkt statt, die Anmeldung dafür läuft. Im südlichen Teil Olchings findet er am 15. September statt, im nördlichen am 29. September. Die Bahnlinie dient als Trennung zwischen Nord und Süd. Verkäufer können ihren Hofflohmarkt unter www.hofflohmarkt-olching.de mit einer Gebühr von sieben Euro registrieren. Der Standort und die Art der Waren, gebrauchte Kleidung, Geschirr, Spielzeug und sonstiges, werden online auf einer virtuellen Karte angezeigt. Das Besondere an einem "Hofflohmarkt" ist, dass die Verkäufer ihren Verkaufsstand auf dem eigenen Hof, beziehungsweise in ihrem Vorgarten aufbauen. Im vorigen Jahr meldeten sich über 400 Haushalte für den Flohmarkt an, womit sich die Zahl der Verkäufer im Vergleich zu 2017 verdoppelt hat. Anmeldeschluss für den Flohmarkt im südlichen Teil Olchings ist am 31. August, im nördlichen Teil am 14. September. Um den Hofflohmarkt auch in den nächsten Jahren wieder organisieren zu können, werden freiwillige Helfer gesucht. Wer mitmachen will, kann sich unter info@hofflohmarkt-olching.de melden.