11. Juni 2019, 21:55 Uhr Olching 7000 Euro Schaden an Schultür

Zum Ferienbeginn am vergangenen Freitag haben bislang unbekannte Täter die Außentüre der Mittelschule Olching eingeworfen. Die Tat muss zwischen 14 und 16 Uhr geschehen sein. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro beziffert. Zeugen, welche sich zu dem Zeitpunkt in dem Bereich aufgehalten haben und Hinweise liefern können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Olching in Verbindung zu setzen unter 08142/2930.