Gefühlt haben es manche Menschen in Germering ja schon immer. Sie sehen die Stadt München auf sich zu wachsen, doch sind sie weiter Germeringer. Das wird sich am 15. Dezember ändern. Dann nämlich tritt der neue MVV-Tarif in Kraft, und alle, die an der Haltestelle Harthaus in die S-Bahn einsteigen und Richtung Innenstadt fahren, dürfen sich fühlen - wie Münchner. Denn Harthaus ist der einzige Halt im Landkreis Fürstenfeldbruck, der durch die Reform in die große neue Zone "M" kommt. M ist wichtig, denn statt der 16 Ringe im noch bestehenden Tarifsystem wird es zu der zentralen Zone nur weitere sechs geben. Dass Harthaus nun zum Kerngebiet M gezählt wird, zahlt sich für die Fahrgäste aus, weil sie für eine normale Monatskarte 30 Prozent weniger bezahlen müssen, wenn sie nur im M-Raum unterwegs sind. Wenige Meter und damit eine Tarifzone weiter bezahlen alle, die am Bahnhof Germering-Unterpfaffenhofen in die S 8 einsteigen, für die Isarcard Monat nach München zwar um zwei Prozent weniger als heute. Aber der Tarifsprung, schon jetzt zu spüren, ist innerhalb der Stadt noch größer geworden.

Detailansicht öffnen Eine Münchner Zone und sechs weitere Zonen drumherum: das neu geordnete Tarifgebeiet des MVV. Grafik: MVV München

"Es wird vieles einfacher, aber nicht alles einfach", sagt Bernd Rosenbusch, der Geschäftsführer des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV). Damit meint er nicht nur den Versuch, nach 20 Jahren mit einem neuen Tarifwerk das kompliziertere, noch fünf Wochen geltende System abzulösen, sondern auch den Ansatz, Nachteile für die Kunden zu vermeiden.

Aber durch jede Reform, darüber sind sich Rosenbusch und seine Mitarbeiter einig, gebe es Gewinner und Verlierer. Jene, die nach dem 15. Dezember weiter in der Zone unterwegs sein wollen, die jetzt den Ringen zwei bis fünf entspricht, werden elf Prozent mehr für ihre Monatskarten bezahlen. Und jene, die die Ringe drei bis fünf befahren, sogar 25 Prozent mehr. Verlierer werden auch die 60- bis 65-Jährigen sein, die mit Senioren-Monatskarten jeden Tag von neun Uhr an in die Stadt fahren konnten. Das Angebot wurde gestrichen, jetzt gibt es eine Isarcard-65 ab 42 Euro im Monat nur noch für Menschen ab 65 Jahre. So würde ein Brucker Rentner mit dieser Monatskarte sogar sparen und statt 69,10 nun 61,90 bezahlen. Und er dürfte schon vor neun Uhr mit Bus und Bahn fahren, weil die Sperrzeit wegfällt.

2 Millionen Fahrgäste pro Tag befördern S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus im MVV-Tarifgebiet an einem Tag. Mit der Mitte Dezember in Kraft tretenden Tarifreform sollen Vielfahrer und Abonnenten von Monatskarten finanziell entlastet werden. Wer ab und zu mit Einzelfahrscheinen unterwegs ist, muss dann mehr bezahlen. Auch der Preis für die Streifenkarte steigt wieder: statt 13 Euro werden zehn Streifen 14 Euro kosten. Eingeführt wird in allen Landkreisen das Sozialticket, Monatskarten werden zwischen 30 und 53 Euro kosten. Kinder bis sechs Jahre fahren kostenlos, zwischen sechs und 14 Jahren gilt der Kindertarif: ein Streifen für jede Fahrt. Die Jugend-Streifenkarte bis 21 Jahre wird 7,70 Euro kosten.

Was das lange geplante und in den politischen Gremien der acht Verbundlandkreise rund um München und in der Stadt viel diskutierte Reformwerk ausmachen soll, sei der politische Wille, mehr Menschen für den öffentlichen Personennahverkehr zu gewinnen. Seit März 2015 werkelten die "Tarifeure" an der Umwandlung von 16 Ringen in sieben Zonen, und als der neue MVV-Tarif schon hätte verabschiedet werden können, wurde noch mal alles aufgemacht. Für Rosenbusch, den 47 Jahre alten täglich mit der S-Bahn pendelnden Manager, ist das neue Tarif-System ein "Signal für die Verkehrswende". Und Norbert Specht, verantwortlich für das reformierte System, meint: "Die günstigen Tarife werden eine Sogwirkung entfalten."

Detailansicht öffnen Bernd Rosenbusch. (Foto: Florian Peljak)

Doch um mehr Passagiere zu bekommen, dürfte mehr nötig sein, als die Monatskartenpreise günstiger zu machen. Während es den Landkreisen immer besser gelingt, ihre Busnetze nicht nur innerhalb ihres Kreises, sondern auch untereinander zu vernetzen und vernünftige Umsteige- und Anschlusspunkte zu finden, dürfte die an ihre Grenzen gekommene Infrastruktur der S-Bahn der Schlüssel zur Akzeptanz des öffentlichen Nahverkehrs bleiben. Doch für die Beschaffung und die Wartung ist der MVV nicht zuständig.

Unabhängig von der technischen Ausstattung der Fahrzeuge dürfte sich der Raum des Tarifgebiets schon in wenigen Jahren erweitern. Laut Rosenbusch wollen elf Landkreise und kreisfreie Städte in der Metropolregion München Verbundpartner werden. Von Ingolstadt bis Bad Tölz und der Landesgrenze sowie von Landsberg am Lech bis Mühldorf am Inn würde das Tarifgebiet des MVV expandieren. Davon sollen wiederum die Pendler profitieren, die heute viel längere Fahrzeiten in Kauf nehmen als zu Zeiten der MVV-Gründung 1971.