Die künftige Mobilität im Raum München war das Thema der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes München (RPV). Die Bürgermeister aus Eichenau und Puchheim, Peter Münster (FDP) und Norbert Seidl (SPD), nutzten die Gelegenheit, um zu fragen, wie es mit dem Ausbau der S 4 weitergehe. Ministerialdirektor Helmut Schütz, Amtschef im bayerischen Verkehrsministerium, sowie weitere Experten seines Hauses verwiesen auf eine "stiefmütterliche Behandlung der Schiene in der Nachkriegszeit", während es derzeit überall an Fachkräften mangele, etwa Zugführern und Ingenieuren. Derzeit werde in einer Machbarkeitsstudie geprüft, ob der dreigleisige Ausbau der Strecke bis Eichenau noch dem Bedarf genüge oder es besser wäre, zum ursprünglich geplanten viergleisigen Ausbau zurückzukehren. Im zweiten Fall würde sich der Ausbau allerdings "erheblich verzögern".