10. August 2018

Grüne werfen Bürgermeister "unwürdiges Herumlavieren" vor

Von Julia Bergmann, Olching

Seit Anfang des Monats stehen in Olching zwei Sozialtickets zur Verfügung, mit denen Bedürftige das MVV-Verkehrsnetz kostenlos nutzen können. Das Angebot geht auf die Initiative der Grünen-Fraktion im Stadtrat zurück. Das teilt Frationsvorsitzende Ingrid Jaschke mit. "Endlich gibt es in Olching dieses Angebot für bedürftige Bürgerinnen und Bürger", sagt sie. Zwar freut sie sich über die Tickets, gleichzeitig übt sie aber harsche Kritik an der Stadt. Sie wirft Bürgermeister Andreas Magg (SPD) in dieser Angelegenheit "unwürdiges Herumlavieren" vor.

Magg hatte Fratton zwar zuletzt im Mai wegen seines Engagements gelobt, sich aber gleichzeitig gegen städtische Sozialtickets ausgesprochen, denn diese bereitzustellen gehöre nicht zu den Aufgaben der Stadt. Auch die Frage nach einer geeigneten Ausgabestelle war damals offenbar nicht einfach zu klären. Magg hielt etwa das Rathaus dafür als zu ungünstig gelegen, die Öffnungszeiten für zu kurz. Nun erfolgt die Ausgabe der Tickets über das ehemalige Grünen-Fraktionsmitglied Manfred Fratton. Er selbst hatte der Stadt im März eine Geldspende hinterlassen, mit der ausschließlich zwei "Isarcards 9 Uhr" für bedürftige Olchinger angeschafft werden durften. "Ich sehe das als Notnagel", sagte Fratton der SZ bereits im Mai. Es sei zwar nicht verboten, dass er die von ihm gespendeten Tickets selbst verwalte, aber immerhin habe es einen faden Beigeschmack.

Die Tickets werden nun tageweise bei Vorlage eines Bedürftigkeitsnachweises kostenlos an die Betroffenen ausgegeben. Abgeholt werden können die Tickets nach telefonischer Anmeldung in der Kanzlei Fratton am Ilzweg 7 unter der Rufnummer 08142/422 260. Zurückgegeben werden muss das Ticket spätestens um 10 Uhr des Folgetags.