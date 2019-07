23. Juli 2019, 22:04 Uhr Öffentliche Kunst Bunte Wartehalle

Das Eichenauer Jugendzentrum hat einen Graffiti-Wettbewerb veranstaltet. Dabei sprayen sieben junge Leute ihre Bilder an die Wände des Bahnhofs und anderer öffentlicher Gebäude

Von Marisa Gierlinger, Eichenau

Es ist ein deutlich mehr als mannshoher Hase, der seine anthropomorphe Pfotenhand verzweifelt nach der S-Bahn ausstreckt, in deren Richtung er hetzt. Und das, obwohl er von den Ohren an nur bis zu seinem Torso auf dem Graffito abgebildet ist, vor dem zwei Metallbänke und ein Mülleimer aus der Wand ragen. Am letzten Juniwochenende ist der Hase in die Wartehalle des Eichenauer Bahnhofs eingezogen, wo er eine komplette Wandbreite ausfüllt. Sein Schöpfer Justus Körtgen, der seine Werke mit dem Instagram-Pseudonym @Talking_Walls_ signiert, malt seit etwas mehr als drei Jahren Graffitis. Zu dem Motiv hat ihn der örtliche Bahnhof, inspiriert. Dass er mit seinem Gewinnerbild für den Wettbewerb eine ganze Wand füllen durfte, macht ihn stolz und erweitert zugleich seine Bekanntheit in der Region.

Der Graffiti-Wettbewerb ist die Antwort des Eichenauer Jugendzentrums auf die Frage, wie man der unerwünschten und illegalen Bemalung von Wänden in der Gemeinde Herr wird. Bus- und Bahnhaltestellen sind traditionell die Flächen, die einem solchen Vandalismus am ehesten zum Opfer fallen. Nun will man die kreative Subkultur mehr oder minder mit ihren eigenen Waffen schlagen, indem Flächen gezielt von jungen Künstlern bemalt werden sollen.

Die Figur des Hasen hat Justus bereits innerhalb eines anderen Auftrags erarbeitet und dem Film "Alice im Wunderland" entlehnt, in dem dieser ständig gehetzt ist und zu spät kommt. Filme schaut der 18-Jährige wenige, aber er arbeitet gerne mit ikonischen Charakteren. Dass die Leute diese kennen und in Situationen einordnen können, findet er interessant; es eröffne eine zusätzliche Bedeutungsebene. Der Hase, in diesem Fall mit Schlips und Aktenkoffer, schlüpft auf dem Bild in die Rolle eines Pendlers, der zur Eichenauer S-Bahn rennt. Vor zwei Jahren hat Justus schon am ersten Graffiti-Wettbewerb der Gemeinde teilgenommen. Sein Porträt der Filmfigur Scratch aus dem Film Ice Age (inklusive umklammerter Eichel als Ortsbezug) schmückt seither die Wand einer Bushaltestelle.

Pendlertrauma: An die Wand der Wartehalle hat Justus Körtgen einen Hasen gemalt, der versucht eine S-Bahn zu erreichen. Damit gewann er den ersten Preis. (Foto: Carmen Voxbrunner)

"Das war mal was anderes", sagt Hüseyin Mentes vom Jugendzentrum über den Wettbewerb, "und ist super angekommen." Es hatte in der Vergangenheit öfter Probleme mit Schmierereien und Vandalismus gegeben. Daraus entstand die Idee: Statt immer wieder für die Reinigung zu zahlen, wollte die Stadt in eine gezielte und legale Besprayung investieren. Die Aktion war ein voller Erfolg. "Es ist nicht nur eine Verschönerung, sondern hält auch von weiteren Schmierereien ab. Außerdem werden junge Künstler aus dem Landkreis gefördert", sagt Mentes. Knappe drei Monate hatten die Künstler Zeit, sich mit ihren Entwürfen für das Projekt zu bewerben. Die Besprayung der Wände fand dann zwischen 28. und 30. Juni statt. "Alle Einsendungen waren so dermaßen gut", schwärmt Mentes. Daher habe man sich entschieden, nicht nur die drei ersten Plätze, sondern die Werke aller sieben Teilnehmer auf städtischen Flächen zu zeigen.

Justus konnte sich mit seinem Entwurf den ersten Platz und damit auch ein Preisgeld von 300 Euro sichern. Gemalt hat der 18-Jährige schon immer - für Graffiti interessiert er sich mittlerweile aber besonders. Die Dose sei ein schönes Werkzeug, und Kunst im öffentlichen Raum liegt ihm besonders am Herzen: "Nicht nur im Museum, wo es etwas kostet, sondern frei für alle zugänglich." Nicht zuletzt deshalb findet er es schade, dass die Bemalung der meisten öffentlichen Flächen kriminalisiert wird. Der Jugendliche hat gerade an der FOS Unterschleißheim sein Fachabitur im Gestaltungszweig gemacht. Nun möchte er Kunst studieren - erst aber ein Jahr Pause machen. Das will er dafür nutzen, zu reisen und eine zweite Fremdsprache zu lernen. Am liebsten Spanisch. Denn das ist die Voraussetzung für das Politikstudium, das er danach zusätzlich zum Kunststudium plant.

Der zweitplatzierte Paul Feldmann hat sich bei seinem Motiv für eine farbenfrohe Variation des Schriftzugs Eichenau entschieden, bei dem er den Buchstaben I mit einer Eiche ersetzt hat - dem Markenzeichen der Gemeinde. Der 15-Jährige malt auch mit Acryl, sieht sich selbst aber mehr in der Graffiti-Szene. Die Freunde, die München-Fahrten, das ganze Drumherum der Straße - das macht Graffiti für ihn aus. An die Leinwand setzt er sich nur im Winter. Fast jeden Tag skizziert er oder sprayt bei sich im Garten, wo ihm dafür eine Fläche zur Verfügung steht. Zu der Straßenkunst gehört seiner Meinung nach aber auch der illegale Aspekt.

Urban gestaltet sich auch das mit dem dritten Platz gerühmte Werk von Lukas Wendling, das man bei den Fahrradständern an der Budriohalle bestaunen kann. Im Hintergrund ist darauf eine Skyline zu sehen, vor der sich der Superheld "Mr. Mint" aufbaut. Auch hier gibt es einen direkten Ortsbezug: in Anlehnung an das örtliche Pfefferminzmuseum wurde ein Superheld nach dem Modell von Captain America geschaffen, der Eichenau beschützen soll, wie der 14-Jährige sagt. Ein Comic-Fan sei er aber nicht. Am Graffiti gefällt ihm besonders der Gemeinschaftsaspekt. Regelmäßig trifft er sich mit Freunden am Münchner Schlachthof - der einzig legalen Fläche. Die Idee, legal zu malen, gefällt ihm - auch wenn er zugibt, dass die andere Seite zur Szene gewissermaßen dazugehört. "Hauptsache, man beschädigt dabei kein Eigentum."

Bunt und preiswürdig bemalt wurden beim Wettbewerb auch die Wand mit den Fahrradständern bei der Budriohalle. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Auch Gewinner Justus malt bewusst im legalen Setting wie bei diesem Wettbewerb. Er ist sich sicher, dass das der Weg zu hochwertigeren Kunstwerken ist. Der Zeitdruck, unter dem illegal entstandene Graffitis stehen, verhindere eine bessere Qualität. Justus selbst habe für die Fertigstellung seines Werks drei halbe Tage gebraucht. Der Abiturient fände es schön, wenn es selbstverständlich wäre, dass der von allen gezahlte öffentliche Raum auch von allen genutzt werden könnte - auch gestalterisch. Die Szene in Eichenau könnte noch ausgebaut werden, sagt er. Was das Jugendzentrum macht, ist ein Anfang.