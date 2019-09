Arbeiten am Kanal

Wegen Kanalbauarbeiten wird die Kreisstraße FFB 2 in Oberschweinbach zwischen Fichtenweg und Hauptstraße von Montag, 16. September, an bis voraussichtlich zum Jahresende komplett gesperrt. Wie das Landratsamt mitteilt, erfolgt die Umleitung in beide Richtungen ab der Kreuzung Nannhofen über Aufkirchen, Unterschweinbach, Herrnzell, Oberschweinbach bis zum Abzweig nach Günzlhofen. Die Route wird entsprechend ausgeschildert. Für die Anwohner ist die Zufahrt während der gesamten Bauphase möglich.