7. September 2018, 21:53 Uhr Neues Staatsziel Grüne für Begehren zum Klimaschutz

Der Fürstenfeldbrucker Kreisverband von Bündnis 90 / Die Grünen unterstützt das am vergangenen Montag gestartete Volksbegehren "Klimaschutz in die Bayerische Verfassung". Nach den Worten von Andreas Birzele, Sprecher des Kreisverbandes, hat vor allem der Freistaat dringenden Nachholbedarf, wenn es um den Klimaschutz geht. Mit dem Volksbegehren soll vorrangig der Schutz des Klimas als Staatsziel in die Bayerische Verfassung aufgenommen werden. Als wichtigste Maßnahme für den Klimaschutz in Bayern soll die vollständige Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien als Ziel festgeschrieben werden. Damit die Verfassungsänderung beantragt werden kann, müssen die Initiatoren des Volksbegehrens bis 4. Oktober die erforderlichen 250 000 Unterschriften sammeln. Die Unterschriftenlisten liegen in diversen Geschäften aus oder werden über die unterstützenden Verbände und Parteien eingesammelt.