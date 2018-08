24. August 2018, 21:58 Uhr Neues Personal Drei neue Gesichter

In Germering und Olching treten Seelsorger den Dienst an

Die Germeringer katholische Stadtkirche bekommt zwei neue Seelsorger: Pater Bartolomew Aondo und den Pastoralreferenten Thomas Tomkin. Beide werden am Sonntag, 16. September, in der Gemeinde begrüßt. Die Stadtkirche feiert van diesem Tag ihr siebenjähriges Bestehen. Pater Aondo gehört dem Orden "Apostel Jesu" an, einer ausschließlich afrikanischen Missionsgemeinschaft. Er hat 2010 sein ewiges Gelübde abgelegt, wurde 2011 zum Priester geweiht und absolvierte von 2015 an ein Postgraduierten-Studium im Fach Kirchengeschichte in Mainz.

Thomas Tomkin bereitet sich in den kommenden zwei Jahren als Pastoralkurs-Praktikant auf den Beruf des Diakons vor. Durch seine bisherige Tätigkeit als Pastoralreferent in der Schweiz verfügt er der Stadtkirche zufolge bereits über praktische Erfahrung. Beide beginnen ihren Dienst am 1. September. Ende Juli waren Kaplan Alois Emslander und Vikar Piotr Wandachowicz von der Stadtkirche verabschiedet worden.

Auch im Pfarrverband Esting-Olching wird von September an ein neues Gesicht zu sehen sein. Der Miesbacher Priester Ferdinand Bergrab kommt als Kaplan nach Olching. Dort hält er neben Pfarrer Josef Steindlmüller künftig die Gottesdienste. Zuvor wird der gebürtige Miesbacher noch zwei Wochen lang als Vertretung in seiner Heimatgemeinde eingesetzt. Auch seine Primiz, die erste feierliche Messe nach seiner Priesterweihe hat der 27-Jährige in Miesbach gefeiert. Bergrabs Vorgänger, Kaplan Shibu Cheeramvelil, wurde bereits Mitte August mit einem Festgottesdienst verabschiedet. Bis September wird er aber weiterhin im Pfarrverband Esting-Olching tätig sein, bevor er in die Pfarrei Johann Baptist in Gröbenzell wechselt.