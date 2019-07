25. Juli 2019, 21:46 Uhr Neuerliche Debatte FOS Germering bleibt in Germering

Kreistag will - derzeit - keinen Standortwechsel nach Olching

Von Heike A. Batzer, Fürstenfeldbruck

Eine Fachoberschule (FOS) Germering in Olching? Seit mehreren Sitzungen treibt das Thema die Kreisräte um. Und auch in der jüngsten Sitzung bekannten sie sich zwar mehrheitlich zum Standort Germering, wo die zweite FOS im Landkreis vor zwei Jahren eröffnet wurde, fügten aber der Entscheidung, dass ein Standortwechsel nach Olching nicht verfolgt werde, das Wörtchen "derzeit" hinzu. Sicher ist jedoch auch, dass es einen Neubau für die FOS in Germering zunächst nicht geben wird.

Wie schon in der vorangehenden Kulturausschusssitzung wärmten die Kreisräte auch im Kreistag alle Argumente noch einmal ausführlich auf: Zu viele auswärtige Schüler in Germering und eine zu schlechte Datenbasis für eine Beurteilung von Olching führte beispielsweise Michael Schrodi (SPD) auf der einen Seite an. Die neue Germeringer Schule sei zwar in einer baulichen Übergangslösung untergebracht, aber voll funktionsfähig, lautete eines der Argumente der Gegenseite. Dies endlich als Tatsache anzuerkennen, empfahlen die Kreisräte Klaus Wollenberg (FDP) sowie Andreas Haas (CSU), der auch Oberbürgermeister der Stadt Germering ist. Er erwarte sich "von der Politik auch Verlässlichkeit", betonte Haas und wirkte dabei auch ein bisschen verärgert über die neuerlich aufgeflammte Diskussion. Auch das bayerische Kultusministerium hatte sich zwischenzeitlich auf Anfrage von Landrat Thomas Karmasin (CSU) geäußert und das Potenzial in Olching im Gegensatz zu Germering als "nicht ausreichend" bezeichnet.

"Derzeit und in Zukunft wird die FOS Germering nicht in Olching stehen", fasste Karmasin deshalb zusammen. Die Stadt Olching hatte dem Landkreis ein Grundstück im Stadtteil Esting angeboten, die Grundsatzentscheidung aber fiel schon vor einigen Jahren zugunsten von Germering. Nun hatte ein Antrag der SPD eine erneute längere Debatte entfacht. Dass man sich den Olchinger Standort vielleicht "als Verhandlungsbasis" erhalten sollte, falls sich keine Mitfinanziers unter den angrenzenden Landkreisen für einen Neubau in Germering finden, schlug Schulreferent Christian Stangl (Grüne) vor und musste mit der Reaktion von Andreas Magg (SPD), Bürgermeister von Olching, rechnen. Der fühlte sich "ein bisschen verschaukelt", wie er sagte, wenn nun mit dem Olchinger Angebot lediglich geschachert werde.

Schließlich wurde auch bei der Beschlussfassung noch ein bisschen geschachert und hin- und herüberlegt, ob denn nun über alle drei Einzelpunkte separat oder gemeinsam abgestimmt werden sollte. Man einigte sich schließlich auf die getrennte Abstimmung, die mehrheitlich zu dem Schluss kam: Man hält an der zweiten FOS im Landkreis in Germering fest. Man verfolgt - derzeit - keinen Standortwechsel nach Olching. Und ein Neubau in Germering wird zunächst zurückgestellt und von der weiteren Schülerentwicklung der neuen FOS abhängig gemacht. Die blieb bislang unter den Erwartungen. Etwa 300 Schüler werden im neuen Schuljahr erwartet. Darunter wird auch eine Technik-Klasse sein, die von der überfüllten FOS in Fürstenfeldbruck ausgelagert wird. Ein eigener Technik-Zweig kam in Germering noch nicht zustande.