30. Juli 2019, 21:41 Uhr Neubau Rathausanbau in Bruck ohne Ratskeller

Das Rathaus in der Kreisstadt wird um einen Neubau an der Pucher Straße ergänzt, in dem neben dem neuen Sitzungssaal des Stadtrats Platz für 71 Mitarbeiter geschaffen wird. Das hat der Stadtrat nach Vorberatungen in den Fachausschüssen beschlossen. Verzichtet wird auf den Einbau eines öffentlichen Ratskellers als bewirtete Gaststätte mit bayerischer Küche, wie dies Klaus Wollenberg (FDP) vorgeschlagen hatte. Rathausumbau und -erweiterung werden auf gut neun Millionen Euro veranschlagt. Nach dem Bezug des Neubaus können ausgelagerte Arbeitsplätze am zentralen Standort wieder zusammengeführt werden. So sind Mitarbeiter zurzeit in der früheren Schule am Niederbronner Weg untergebracht sowie in angemieteten Räumen eines benachbarten Gebäudes. Das Rathaus wird nach der Fertigstellung des Neubaus Platz bieten für 221 Mitarbeiter. Bei künftigem Bedarf könnte der Neubau um ein drittes Obergeschoss nebst Anbau um bis zu 45 Arbeitsplätze aufgestockt werden. Vor einigen Wochen war das alte Haus mit "Rosi's Frisörladen" abgerissen worden.