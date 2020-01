Kontinuierlich wollen der Landkreis Fürstenfeldbruck sowie die anderen Verbundlandkreise im MVV das Serviceangebot ihrer Regionalbusse verbessern. Ein solches Projekt ist die durch den Freistaat geförderte Initiative zur Echtzeitdaten-Auskunft und die Ausstattung der MVV-Regionalbusse mit der entsprechenden Technik. Mittlerweile verfügen alle Fahrzeuge im Landkreis Fürstenfeldbruck über die notwendigen Geräte und Verkabelungen, die sowohl Ortung und Erfassung der Fahrzeuge als auch Kommunikation von aktuellen Fahrplanabweichungen gewährleisten.

"Wir freuen uns, dass die Bus-Linienverkehre im Landkreis Fürstenfeldbruck nun über diese wichtige Funktion verfügen. Das ist ein zeitgemäßer Service für unsere Fahrgäste", sagt Landrat Thomas Karmasin. Sowohl die MVV-Auskunft als auch die und MVV-App für mobile elektronische Endgeräte berücksichtigen deshalb jetzt die Daten der MVV-Regionalbuslinien. Dadurch können kurzfristige Verspätungen in Minutengenauigkeit angezeigt und bei der Verbindungssuche direkt berücksichtigt werden, heißt es in einer Mitteilung. Möglich wird die Anzeige von Echtzeiten durch den Anschluss der Bordrechner an ein bayernweites Hintergrundsystem. Dieses "Durchgängige Elektronische Fahrgastinformations- und An-schlusssicherungssystem Bayern" mit der Abkürzung Defas wird von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) im Auftrag des Freistaats betrieben. Dort laufen die Fahrpläne einzelner Verkehrsunter-nehmen und Verkehrsverbünde zusammen.

MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch lobt die Arbeit aller Beteiligten und ergänzt: "Täglich werden in der MVV-Auskunft und den zugehörigen Apps auf Nachfrage der Fahrgäste mehr als fünf Millionen Fahrten berechnet. Die Integration der Echtzeitdaten der MVV-Regionalbusse ist dabei nicht nur ein weiterer Schritt in Richtung vollständige und konsistente Digitalisierung der Fahrgastinformation; die zahlreichen Nutzer profitieren dadurch auch ganz direkt von noch zuverlässigeren Fahrtauskünften." Die Fahrgäste können über die digitalen Fahrplanmedien des MVV - im Internet oder per App Echtzeitdaten abfragen. So werden Fahrtauskünfte auf Grundlage der aktuellen Fahrplanlage berechnet. Optional ist weiterhin eine Fahrtauskunft auf Basis der Fahrplan-Solldaten möglich. Die aktuellen Abfahrtszeiten und -prognosen sind durch eine farbliche Kennzeichnung einfach von den im Fahrplan vorgesehenen Zeiten zu unterscheiden. Abhängig von Linienführung und Verkehrslage stehen die Echtzeitdaten bis zu zwei Stunden im Voraus zur Verfügung. Je näher eine geplante Abfahrt rückt, desto genauer stimmen die prognostizierten Zeiten mit der tat-sächlichen Abfahrt überein.

Zudem ist es möglich, sich vorhandene Echtzeitdaten als Abfahrtstafel in der MVV-Auskunft anzeigen zu lassen. Dazu können die Fahrgäste entweder im Menü "Abfahrten" über den Haltestellennamen entsprechende Daten auswählen oder eine Haltestelle direkt auf der Karte auswählen. Die aktuellen Positionen aller MVV-Regionalbusse werden durch ein Symbol dargestellt. Die Umsetzung einer Echtzeit-Darstellung der MVV-Verkehrsmittel in der Hintergrundkarte der MVV-Auskunft im Web ist für die nächsten Monate geplant. Zukünftig werden, wie es heißt, weitere Features wie Liniennummer und Fahrplanlage direkt neben dem Fahrzeugsymbol zu sehen sein.