13. Januar 2019, 14:21 Uhr Nach einem Tag schneefrei Unterricht findet wieder statt

Für Landratsamt liegen keine außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse mehr vor

An allen Schulen im Landkreis Fürstenfeldbruck findet von diesen Montag an wieder Unterricht statt. Das hat die entsprechende Koordinierungsgruppe beschlossen, teilt das Landratsamt mit. Grund: "Die Wetterprognosen lassen keine für die Jahreszeit außergewöhnlichen Verhältnisse erwarten", heißt es in der Pressemitteilung der Aufsichtsbehörde. Am vergangenen Freitag waren aufgrund der Wetterlage alle Schulen geschlossen geblieben. Gesperrt sind aber noch die Turnhallen, zumindest jene 14, die dem Landkreis gehören, wie Günter Sigl, zuständiger Referatsleiter im Landratsamt betont. Wie es also mit dem Sportunterricht dort weitergeht, wird an diesem Montag entschieden.