13. September 2018, 15:29 Uhr Nach drei Tagen an der Playstation Spielsüchtiger Bub rastet aus

Polizei muss zwölfjährigen Eichenauer in eine Klinik bringen

Von baz, Eichenau

Drei Tage lang hat ein zwölfjähriger Bub aus Eichenau ohne Unterlass an seiner Playstation gespielt. Er nahm sich nicht einmal Zeit zum Schlafen und weigerte sich am Mittwochmorgen sogar, zur Schule zu gehen. Die Eltern wussten sich am Abend nur noch damit zu helfen, die Polizei zu rufen. Dabei leistete der Zwölfjährige erheblichen Widerstand. Den Streit zwischen ihm und seinen Eltern konnten die Polizisten zunächst schlichten, doch der Bub spielte weiter, und es kam erneut zu einer heftigen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Zwölfjährige sogar auf seinen Vater losging. Dieser bat die Polizisten daraufhin erneut um Hilfe, doch auch die konnten den Buben nicht beruhigen. Weil er auch noch um sich schlug, wurde er sodann in eine Klinik eingewiesen. Auch beim Transport dorthin leistete er noch massiven Widerstand, so die Polizei.