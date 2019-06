7. Juni 2019, 22:23 Uhr Nach dem Brand Klubhouse wieder geöffnet

Das Klubhouse nahe der Sankt Leonhardskirche und der Amperbrücke ist am Donnerstag wieder geöffnet worden. Eine defekte Leuchte hatte am 1. Mai einen Brand ausgelöst, bei dem sieben Hausbewohner leicht verletzt worden waren. Die Schäden an der Kneipe sind weitgehend behoben. Die Sportsbar wird weiterhin von Stadtrat Florian Weber betrieben.