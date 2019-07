29. Juli 2019, 16:15 Uhr Mutig und reaktionsschnell 91-Jähriger verjagt Einbrecher

Germeringer Rentner wird von Geräuschen geweckt

Schnell, geistesgegenwärtig und mutig hat am frühen Montagmorgen ein 91-Jähriger einen Einbrecher verjagt. Dieser hatte gegen 1.50 Uhr versucht, durch das Schlafzimmerfenster des alten Mannes in dessen Wohnung einzusteigen. Der Mann, der in der Germeringer Wettersteinstraße lebt, wurde dem Polizeibericht zufolge durch laute Geräusche geweckt. Er sah, wie ein Unbekannter versuchte, den Rollladen nach oben zu schieben, um in die Wohnung zu gelangen. Der offenbar recht fitte Rentner sprang auf, ging zum Fenster und schloss es. Vermutlich hat er dem Einbrecher dabei die Finger eingezwickt. Denn der schrie kurz auf und ergriff umgehend die Flucht. Um überhaupt an den Rollladen zu gelangen, muss sich der Einbrecher laut Polizei auf einen Handlauf an der Treppe unterhalb des Fensters gestellt haben. Der Rentner verständigte nach dem Vorfall umgehend die Polizei. Er konnte keine nähere Personenbeschreibung von dem in die Flucht geschlagenen Einbrecher abgeben, der weder einen Sach- noch einen Beuteschaden angerichtet hat.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit einem Dutzend Streifenwagen verlief laut Polizei ergebnislos. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 089/89 41 57-101 zu melden.