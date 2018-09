9. September 2018, 22:04 Uhr Musik und Foodtrucks Olchinger feiern in der Innenstadt

Beim Herbstzauberfest hat die Hauptstraße südländisches Flair

Von Katharina Knaut, Olching

Ein Baum steht auf dem Bürgersteig an der Hauptstraße in Olching. An sich nichts Ungewöhnliches. Dieses spezielle Exemplar könnte aber direkt aus Lewis Carrolls Wunderland kommen. Die Äste bestehen aus einer Metallkonstruktion. Statt Blätter wachsen dort Teetassen. An langen Ketten hängen sie von den silbrigen Stäben, unten befestigt an einem schmalen Ast aus Holz, darüber schwebt die passende Untertasse, gehalten durch einen Stab, der aus der Tasse nach oben ragt. In den Tassen selbst liegen kleine Tüten mit Körnern. Am Stamm hängt ein Schild: Vogelfutterstellen.

Der Teetassenbaum ist nicht das einzige Kuriosum, dass sich am Samstagabend in Olching findet. Im Zuge des Herbstzauberfestes der Stadt Olching verwandelt sich die Hauptstraße von S-Bahnhof bis Kreisel in eine Flaniermeile. Überall laden bunt beleuchtete Stände zum Näherkommen, in der Luft mischen sich die Düfte der unterschiedlichen Foodtrucks und alle zehn Meter ertönt eine andere Musik von einer der Bühnen. Die meisten Menschen schlendern zwischen den Ständen umher, andere sitzen bei Bier und Bratwurst, lachen und reden.

Erinnert die Hauptstraße mehr an den entspannten Spätsommerabend in einer südländischen Kleinstadt, gleicht der Marienhof eher einer Disco der Achtzigerjahre. Eine große Menschentraube hat sich auf dem Platz vor der Bühne zusammengedrängt, manche stehen sogar auf den Bierbänken. Der Blick zielt aber nicht Richtung Bühne, sondern auf die schmale Fläche daneben. Dort, in weißen Hosen und rosa Hemden, tanzen die 15 Männer des Olchinger Männerballetts. Unter den anfeuernden Rufen ihrer Trainerin zeigen sie zu Liedern wie "Like a Virgin" oder "99 Luftballons" ihre Tanzeinlagen, Hüftschwung und kokette Blicke inklusive. Sehr zur Begeisterung der überwiegend weiblichen Zuschauer, die die Darbietung mit begeisterten Rufen und viel Applaus belohnen.

Neben den Alteingesessenen treten beim Herbstfest aber auch Neulinge auf. So die Münchner Band "Double M" um die Sängerin Marlene Mercedes Reiser, die auf der Bühne an der Volksbank auftritt. Wobei der Begriff "Bühne" hierbei relativ ist: Statt der typischen erhöhten Plattform hat die Stadt einen Truck umfunktioniert. "Das ist das erste Mal, dass ich in einem Lastwagen gesungen habe", so Reiser lachend. Der Platz ist verhältnismäßig klein, aber die Bierbänke sind voll besetzt. Daneben bietet ein Stand Bratwürste, ein anderer Getränke. Die Stimmung ist gelöst, entspannt. Gute Voraussetzung für die Band, deren Stücke in Richtung Deutschpop gut zur Stimmung passen. Die Lieder kommen von der Band, die Texte schreibt Reiser.

Auch zu vorgerückter Stunde lässt der Strom an Besuchern nicht nach. Vor allem am Nöscherplatz sitzen noch viele Menschen bei einem Bier zusammen. Die jungen Besucher drängen sich um einen Stand von Wagner, an dem sie aus Knete Kugelschreiber, Schlüssel- oder Kettenanhänger basteln können. Mit ein wenig Hilfe der Eltern biegen sie das bunte Material in Form, bis schließlich kleine Kraken oder Raupen entstehen. Besonders beliebt sind Emojis, kleine Gesichter, die normalerweise in Textnachrichten auf dem Handy verwendet werden.