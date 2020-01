Unter dem Titel "non konform" präsentiert das Museum Fürstenfeldbruck ausgewählte Werke russischer Künstler. Sie kommen aus den Metropolen Sankt Petersburg und Moskau, aus Kasachstan und dem Kaukasus. Die acht Künstler und eine Künstlerin, geboren zwischen 1939 und 1979, stehen in der Tradition der russischen Nonkonformisten, die sich seit Mitte der Fünfzigerjahre in der damaligen Sowjetunion als Gegenbewegung zum verordneten Sozialistischen Realismus formierten. Ihre Werke zeigen Berührungspunkte mit den russischen und europäischen Avantgarden. Neben gesellschaftskritischen Themen finden sich auch nachdenkliche Reflexionen über das eigene Leben. Anhand von etwa 80 überwiegend figurativen Kunstwerken gibt die Ausstellung Einblicke in die Entwicklung dieser unbekannten russischen Kunstszene jenseits der Stereotypen und zeigt deren erstaunliche Vielfalt. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 17. Januar, im Kunsthaus. Danach ist sie bis 19. April zu sehen. Der Katalog zur Ausstellung kostet 8,90 Euro.