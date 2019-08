13. August 2019, 22:04 Uhr München/Fürstenfeldbruck Überfall in Wohnung

Prozess gegen Trio hat vor dem Landgericht begonnen

Von Ariane Lindenbach, München/Fürstenfeldbruck

Ein Befangenheitsantrag der Verteidigung hat am Dienstag den Auftakt eines Prozesses wegen versuchten besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung bestimmt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30 Jahre alten Angeklagten vor, im Dezember 2010 gemeinsam mit zwei Freunden und mit Skimasken verkleidet einen Bekannten in Fürstenfeldbruck aufgesucht und überfallen zu haben. Auch Messer waren im Spiel, der Angeklagte soll das Opfer damit gleich bei der Wohnungstür bedroht und verletzt haben. Das Motiv für den missglückten Raubzug war die Absicht, dem Fürstenfeldbrucker Kokain zu entwenden. Das kriminelle Trio ließ schließlich von seinem Vorhaben ab, als eine weitere Person in der Wohnung erhebliche Gegenwehr leistete.

Gegen die Mittäter des Angeklagten, der von November 2016 bis Ende Juli wegen einer anderen Straftat in Haft saß und danach in Untersuchungshaft kam, wurde bereits ein Verfahren geführt und beendet. Das nahm der Verteidiger des 30-Jährigen als Basis für seinen Befangenheitsantrag. Etwa eine Stunde dauerte die Verlesung seiner Begründung. Demnach war die Kammer bereits mit den anderen Verfahren befasst gewesen. Dabei habe sie sich auch ein Bild über den Angeklagten gemacht. Wie Rechtsanwalt Adam Ahmed ausführte, habe die auch für diesen Prozess zuständige 1. Jugendkammer unter der Vorsitzenden Richterin Regina Holstein seinen Mandanten bereits zum Mittäter abgestempelt, obwohl sein Verfahren noch gar nicht begonnen habe. Als einen Hinweis führte er an, dass richterliche Vermerke in den Prozessakten im Indikativ statt im Konjunktiv formuliert waren.

Es sei durchaus üblich in abgetrennten Verfahren, erwiderte die Staatsanwältin, wieder die gleichen Richter damit zu befassen, da sie bereits viel Hintergrundwissen erworben hätten. Sie beantragte die Abweisung des Antrags. Die Richter gaben ihren Kollegen Zeit bis nach der Mittagspause. Doch auch nach der Beratungspause erklärte Holstein: "Es ist noch nichts entschieden", der Prozess - mit ihrer oder einer anderen Kammer - werde planmäßig am nächsten Tag fortgesetzt. Die Entscheidung über den Befangenheitsantrag, auch Ablehnungsgesuch genannt, trifft das Gericht, dem der abgelehnte Richter angehört, jedoch ohne dessen Mitwirkung. Am Landgericht München II, zu der die 1. Jugendkammer gehört, regelt ein Geschäftsverteilungsplan die Zuständigkeit. Der Prozess dauert an.