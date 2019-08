4. August 2019, 21:35 Uhr München/Fürstenfeldbruck Gerangel in überfüllter S-Bahn

Die S-Bahn Richtung Geltendorf war in der Nacht auf Sonntag überfüllt. Kurz vor ein Uhr sollte sie in Pasing starten, weil die Stammstrecke am vergangenen Wochenende gesperrt war. In dem Gedränge gerieten drei Fahrgäste so in Streit, dass gegen sie laut Bundespolizei wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt wird. Der genaue Hergang müsse noch ermittelt werden. Was die Polizei weiß, schildert sie wie folgt: Mehrere Fahrgäste gerieten auf Bahnsteig 7 in Streit. In dessen Folge wurde auch die Notbremse der S4 gezogen. Zuvor soll Familienmitgliedern eines 48-jährigen Mannes aus Wippingen wegen der Überfüllung der Zutritt an der Türe in die S4 verweigert worden sein. Dabei soll ein 52-jähriger aus Gröbenzell den Familienvater, der sich bereits in der S-Bahn befunden hatte, dann den Ausstieg mit ausgestreckten Händen verwehrt haben. Danach sei es zu einem Gerangel gekommen, in das auch ein 26-Jähriger aus Moorenweis involviert gewesen sein soll. Leicht verletzt wurde nur der 48-Jährige. Er erlitt einen kleinen Riss an der Oberlippe.