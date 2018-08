15. August 2018, 11:53 Uhr Moorenweis Schlagkräftige Partygäste

Drei Betrunkene verletzen Security bei Veranstaltung in Steinbach

Von einer Schlägerei ist eine große Party in Steinbach bei Moorenweis in der Nacht auf Mittwoch überschattet worden. Die "Schnecken-Schecken-Party" sei aber ansonsten friedlich verlaufen, betont die Fürstenfeldbrucker Polizei. Bis eben auf ein paar Störenfriede: Gegen 23 Uhr hatten sich ein paar Gäste beim Sicherheitsdienst beschwert. Sie seien von drei jungen Männern auf der Tanzfläche angepöbelt und belästigt worden. Die Security reagierte prompt und verwies das Trio des Festes. Doch die drei Männer wurden aggressiv und gingen gemeinsam auf das Sicherheitspersonal los. Der 28-jährige Einsatzleiter bekam gleich unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Zwei weitere Mitarbeiter wurden so massiv angegangen, dass sie mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Als der Sicherheitsdienst Oberwasser bekam, flüchteten die Täter zu Fuß in die Nacht. Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen einer groß angelegten Fahndung zumindest zwei der Täter festnehmen. Von dem Dritten fehlte jede Spur. Die Beamten in Fürstenfeldbruck sind jedoch zuversichtlich, dass der dritte Täter ebenfalls ermittelt werden wird. Die drei Männer im Alter von 21, nämlich zwei, und 39 Jahren, waren zum Tatzeitpunkt laut Polizeibericht erheblich betrunken.