4. September 2018, 22:03 Uhr Mobilität Zwei neue Bahnhöfe

Eine Machbarkeitsstudie des Freistaates für den Bahnausbau in der Region enthält Haltestellen für Emmering und den Fliegerhorst. Aufgelistet sind auch ein viertes Gleis und eine zweite Fußgängerunterführung in Bruck

Von Erich C. Setzwein, Gröbenzell

Eigene Haltestellen für Emmering und den Fliegerhorst, ein viertes Gleis und eine zweite Fußgängerunterführung im Bahnhof Fürstenfeldbruck, der Ausbau zwischen Pasing und Eichenau sowie die Verlängerung der S4 als Regional-S-Bahn - das sind die für den Landkreis relevanten Untersuchungsobjekte in einer Machbarkeitsstudie des Freistaates Bayern für den Bahnausbau in der Region München. Derzeit läuft ein Ausschreibungsverfahren für die insgesamt 26 Projekte umfassende Studie, wobei für Planung, Bau und Inbetriebnahme noch keinerlei Daten vorliegen. Der Direktkandidat der Grünen im Landtagsstimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost, Martin Runge, begrüßt die vom Freistaat geplanten Maßnahmen, sie seien aber nicht nur bautechnisch und eisenbahnbetrieblich zu prüfen, sondern in der Folge auch vertiefend zu untersuchen und weiterzuentwickeln.

Von der Anbindung des Forschungs- und Innovationszentrum von BMW (FIZ) im Münchner Norden, weil dort bis 2025 15 000 Menschen mehr arbeiten sollen als jetzt, bis zur Neubaustrecke Bobingen-Mering, weil sich die Metropolregion München-Augsburg rasch entwickelt, listet die Ausschreibung einen Vielzahl von Verbesserungsmöglichkeiten für das S-Bahnnetz und die nach Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke hinzukommenden Regional-S-Bahnen auf. Diese Züge sollen S-Bahnen sein, die über ihre Endhaltepunkte hinausfahren, aber innerhalb des S-Bahnnetzes nicht an allen Stationen halten. Auf der S-Bahnlinie 4 wäre das zum Beispiel die Anbindung des Bahnhofes Buchloe. Die S-Bahn würde also nicht mehr in Geltendorf ihren Endhaltepunkt haben, sondern Richtung Kaufering und nach Buchloe fahren.

Über die S-Bahngleise führt nur ein Übergang in Emmering, einen eigenen Haltepunkt hat die Gemeinde noch nicht. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Völlig neu wäre zwar nicht die Idee, aber der Bau eines S-Bahnhaltes zwischen Eichenau und Fürstenfeldbruck in Emmering. Damit bekämen viele Pendler die Möglichkeit, besser und schneller zur S-Bahn zu kommen, der Autoverkehr zum Bahnhof Eichenau könnte weniger werden. Es sollten, heißt es in der Anlage zur Ausschreibung der Machbarkeitsstudie, die "verkehrliche Wirkung sowie Angebotskonzepte und Infrastrukturbedarf" sowohl bei noch nicht realisiertem Ausbau der S4 West als auch mit Ausbau untersucht werden. So soll auch der Neubau eines S-Bahnhaltes auf dem Fliegerhorstgelände geprüft werden, denn nach der Umwandlung des militärischen Areals in ein Wohn- und Gewerbegebiet soll der neue Brucker Stadtteil öffentlich besser erschlossen werden.

Martin Runge hat sich die Machbarkeitsstudie genau angesehen und fordert, dass die betroffenen Kommunen "möglichst frühzeitig in die vorgesehenen Untersuchungen eingebunden" werden sollten. Skeptisch ist der Grünen-Politiker dennoch. Denn für weitere Infrastrukturmaßnahmen beim Schienenpersonennahverkehr muss seiner Meinung nach "ein Vielfaches" der aktuell zur Verfügung stehenden Mittel bereitgestellt werden. Sonst bliebe der Maßnahmenkatalog nur ein "Wunschzettel". Runge erinnert daran, dass bereits in früheren Jahren und Jahrzehnten Versprechungen gemacht wurden, die noch nicht eingelöst worden seien. Unter anderem benennt er den Ausbau der S-Bahnlinie 4 und die ursprünglichen sogenannten netzergänzenden Maßnahmen für die zweite Stammstrecke.

Am Bahnhof Fürstenfeldbruck könnte die zweite Fußgängerunterführung zu den Gleisen entstehen (Foto: Carmen Voxbrunner)

In einer zweiten Anlage zur Ausschreibung sind jene Projekte genannt, die in den kommenden Jahren entweder zu planen begonnen oder bereits fertiggestellt werden. Dazu zählt 2020 der barrierefreie Ausbau des S-Bahnhaltes Buchenau, die Barrierefreiheit in Puchheim-Bahnhof 2021, das Gleis 1 am Bahnhof Fürstenfeldbruck Ende 2022 und der dreigleisige Ausbau der Strecke Pasing-Eichenau bis voraussichtlich Ende 2030.