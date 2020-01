Mobilität in Fürstenfeldbruck

Vor allem Fahrradfahrer sind zu der Veranstaltung im Landratsamt gekommen. Verwunderlich war das nicht, denn es ging um den Radschnellweg nach München. Pendler sowie Gremienmitglieder und Umweltbeiräte trafen sich im Landratsamt, um mögliche Routenverläufe für die Machbarkeitsstudie eines Radschnellweges innerhalb des zehn Kilometer langen Korridors entlang der S 4 zu entwickeln. Ein Planungsbüro wird die Vorschläge für eine Machbarkeitsstudie auswerten. Laut Sebastian Klaß, Fahrradbeauftragter des Landkreises Fürstenfeldbruck, haben sich die Kreisräte im Umweltausschuss für einen solchen Radweg ausgesprochen. Grundsätzlich möchte man ihn neben der Strecke der S-Bahn-Linie 4 zwischen Fürstenfeldbruck und der Münchener Stadtgrenze realisieren. Wie es dann an der Grenze zu München weitergeht, obliegt der Landeshauptstadt. Die lässt ebenfalls eine Machbarkeitsstudie erarbeiten.

Der Fahrradschnellweg ist vor allem für Alltagsradler und Pendler gedacht. Verkehrsplanerin Sabrina Perlitius sagt, es gebe 15 000 Pendler, die pro Tag nach München unterwegs seien. Mithilfe moderner Fortbewegungsmittel wie E-Bikes oder Pedelecs und aus einem steigenden Klimabewusstsein heraus werden bundesweit immer größere Distanzen an der frischen Luft zurückgelegt.

Bis es zum Bau des Fahrradwegs kommt, müssen noch viele Details geklärt und Kompromisse gefunden werden. Mithilfe der Bürgerbeteiligung kann man laut Klaß besser auf Bürgerbelange eingehen und über Hemmnisse auf der Strecke informiert werden. Vor dem Sitzungssaal konnten die Teilnehmer auf zwei Tafeln mit grünen und roten Aufklebern markieren, was für ein Verkehrsmittel sie zur Anreise gewählt haben und wo im Landkreis sie wohnen und arbeiten. Fast alle Anwesenden sind Radelnde aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck - Experten also. 45 Minuten haben die rund 40 Teilnehmer, hauptsächlich Männer, Zeit, um in Gruppen mögliche Routen für den Radschnellweg zu entwerfen.

Detailansicht öffnen Auf welcher Route lässt sich schnell nach München radeln? (Foto: Carmen Voxbrunner)

Laut Klaß würden während des "sehr produktiven" Abends vier Punkte diskutiert. Man schlug vor, südlich und auch nördlich der Bahn zu radeln. In Ortsgebieten wie Emmering könne man schwach befahrene Straßen als Fahrradstraßen nutzen, schlug eine Gruppe vor. Denn besonders auf dem gebiet der Gemeinde Emmering müsse man sich mit dichter Besiedelung auseinandersetzen. Andere Teilnehmer meinten, bei Platzmangel gebe es die Option, in Richtung Fliegerhorst auszuweichen. Eine weitere Gruppe sah für den Weg durch Puchheim die Notwendigkeit, ein Gleis zu queren.

Die Karten und Mitschriften des Workshops werden von einem Planungsbüro aus Hannover verarbeitet, um eine möglichst gute Route entwickeln zu können. Die Projektgruppe wird diese Route dem Umweltgremium vorstellen. Mit einer zeitlichen Einschätzung ist Klaß sehr vorsichtig. So viel ist sicher: "Im nächsten Jahr wird's noch nichts."

Damit auf die Machbarkeitsstudie auch eine Umsetzung folgt, müssen einige Vorgaben erfüllt sein. Sabrina Perlitius ist Teil des Gutachterkonsortiums. Sie führt an, es müsse eine sichere Befahrbarkeit gegeben sein, geringe Reisezeitverluste und eine Breite von vier Metern für Zweirichtungsverkehr. All dies sei Voraussetzung, um eine Förderung durch den Staat zu bekommen. Das ist wichtig, weil der Landkreis die Kosten für den Bau des Radschnellwegs bestimmt nicht alleine schultern möchte.

Detailansicht öffnen Teilnehmer bei einer Informationsveranstaltung zum Thema Radschnellweg im Landratsamt Fürstenfeldbruck. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Es zeigt sich, dass nicht auf alle Interessen eingegangen werden kann. Denn mehrmals werfen Workshop-Teilnehmer die Frage ein, ob man den Radschnellweg nicht etwas modifiziert umsetzen könne. Ginge es nicht auch mit einer Breite von 2,5 Metern? Was wäre mit einer Kiesweglösung, sodass die Fläche nicht versiegelt werde? Könne man vielleicht auf die Beleuchtung verzichten, um die Natur vor Lichtverschmutzung zu bewahren? Hier kollidieren Naturschutzargumente und Auflagen für die Förderung. Auch zwischen Auto- und Fahrradfahrern müsse man priorisieren, da es innerorts laut Perlitius zu Eingriffen in den ruhenden und in den fließenden Autoverkehr komme. Man muss laut Klaß zudem mit Konfliktstoff zwischen Landwirten und Fahrradfahrern rechnen: "Landwirte müssen zwangsläufig die Landwege nutzen. Da kommt es seitens der Fahrradfahrer oft zu Beschwerden wegen Verschmutzung, besonders im Herbst, wenn Erntezeit ist."

Klaß sieht die dichte Besiedelung und die Abhängigkeit von der Bahn als größte Hürden für den Weg. Grundstücksverfügbarkeit sei häufig ein Problem - viele nutzten Eigentumsflächen für Landwirtschaft oder sie verlangten einen hohen Preis, wenn die Gemeinde ein Grundstück abkaufen wolle. Dass ein viertes S-Bahn-Gleis den Platz für einen Radschnellweg besetzen würde, möchte Klaß nicht behaupten. Wie und ob Gleisausbau und Radschnellweg zusammengedacht werden können, "das wird eine ganz neue Debatte", sagt er.