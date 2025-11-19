Auf die Toilette muss jeder mal. Daran wird am Welttoilettentag an diesem Mittwoch erinnert, und ebenso daran, dass den Vereinten Nationen zufolge mehr als 2,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu ausreichender Sanitärversorgung haben. Das ist ein Hygiene- und Gesundheitsproblem, dem man in Oberbayern zum Glück kaum begegnet. Auch dank der Hersteller und Verleiher mobiler Toilettenhäuschen.