Auf die Toilette muss jeder mal. Daran wird am Welttoilettentag an diesem Mittwoch erinnert, und ebenso daran, dass den Vereinten Nationen zufolge mehr als 2,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu ausreichender Sanitärversorgung haben. Das ist ein Hygiene- und Gesundheitsproblem, dem man in Oberbayern zum Glück kaum begegnet. Auch dank der Hersteller und Verleiher mobiler Toilettenhäuschen.
Berühmte Klohäuschen aus BayernSelbst der US-Präsident muss hier mal
Ob am See, auf dem Festival oder wie vor drei Jahren beim G-7-Gipfel: Die Firma Toi Toi & Dixi hilft überall da, wo es dringende Bedürfnisse gibt. Die Klohäuschen bieten aber auch einen Blick in gesellschaftliche Abgründe.
Von Ingrid Hügenell, Emmering
