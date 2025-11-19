Zum Hauptinhalt springen

Berühmte Klohäuschen aus BayernSelbst der US-Präsident muss hier mal

Lesezeit: 5 Min.

Ob auf der Berghütte, bei Hochzeiten oder bei Freiluftveranstaltungen: 35 000 Toi-Toi- und Dixi-Toiletten gibt es in Bayern. Die Auslastung ist hoch.
Ob auf der Berghütte, bei Hochzeiten oder bei Freiluftveranstaltungen: 35 000 Toi-Toi- und Dixi-Toiletten gibt es in Bayern. Die Auslastung ist hoch. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Ob am See, auf dem Festival oder wie vor drei Jahren beim G-7-Gipfel: Die Firma Toi Toi & Dixi hilft überall da, wo es dringende Bedürfnisse gibt. Die Klohäuschen bieten aber auch einen Blick in gesellschaftliche Abgründe.

Von Ingrid Hügenell, Emmering

Auf die Toilette muss jeder mal. Daran wird am Welttoilettentag an diesem Mittwoch erinnert, und ebenso daran, dass den Vereinten Nationen zufolge mehr als 2,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu ausreichender Sanitärversorgung haben. Das ist ein Hygiene- und Gesundheitsproblem, dem man in Oberbayern zum Glück kaum begegnet. Auch dank der Hersteller und Verleiher mobiler Toilettenhäuschen.

