31. Mai 2019, 21:56 Uhr Mitten in Puchheim Von Strebern und Gaunern

Des Stadtrats Kampf gegen die Korruption

Kolumne Von Peter Bierl

Solche Kollegen gibt es in vielen Betrieben. Halbtot schleppen sie sich zur Arbeit, schniefen, husten, jammern und winseln und stecken andere an. Die deutsche Exportweltmeisterschaft hängt an solchen fleißigen Arbeitsbienen, die das eigene Wohlergehen hintanstellen. Im Regelfall ist es der Druck, der auf ihnen lastet, Angst vor dem Chef und um den Job, aber manchmal handelt es sich auch um Strebertum, Masochismus oder leicht narzisstische Selbstüberschätzung. Einem ganz anderen Motiv rückt Puchheim nun konsequent zu Leibe, der Korruption.

Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung ein umfangreiches Papier zu deren Verhütung und Bekämpfung erlassen und sich selbst einen Ehrenkodex gegeben, weil man zwar schon sensibel sei, aber Vorbildfunktion habe. Beide Werke sind mit Liebe zum Detail ausgeführt, was Michaela von Hagen (FW) zu der Nachfrage veranlasste: "Haben wir das nötig?". Ja, antwortete Jens Tönjes, der geschäftsleitende Beamte der Stadt. Schließlich sei einerseits Korruption von Übel, andererseits stehe nichts weniger als die Lauterkeit der öffentlichen Verwaltung auf dem Spiel. Das verabschiedete Papier von 38 Seiten für die Verwaltung enthält Anweisungen für einfache Mitarbeiter und Führungskräfte: Man soll keine Geschenke und Gefälligkeiten annehmen, sich nicht zum teuren Edelitaliener ausführen lassen, stets transparent arbeiten und private nicht mit dienstlichen Angelegenheiten verwechseln. Verdächtige Kollegen sollte man nicht aus falsch verstandener Solidarität decken, denn schon ein schwarzes Schaf verderbe die ganze Herde.

Die Führungskräfte sollten ihre Mitarbeiter im Auge behalten. Ihnen wird eine Liste von Indikatoren an die Hand gebeben, etwa die Anwesenheit trotz Krankheit oder der Verzicht auf den Urlaub. Beides könnte dazu dienen, das eigene finstere Treiben vor Kollegen abzuschirmen. Allerdings können einzelne Aspekte für sich alleine betrachtet auch Hinweise für eine positive Arbeitseinstellung sein, heißt es. Streber oder Gauner, das ist die Frage. Die Lösung lautet, im Zweifelsfall zuhause bleiben, auf keinen Urlaubstag verzichten und keine Überstunde verschenken.